　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／飯店大亨入主同開才知被掏空　前董座許偉良涉2罪遭起訴

▲▼隆銘綠能科技 《證交法》案，前實際負責人許偉良2千萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲同開科技前董事長陳偉良涉嫌特別背信等罪遭檢察官提起公訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前同開科技、同開營造董事長許偉良，涉嫌用公司名義向外借款2300萬元，全部挪去交割自己私人股票，又為了接手八德外役監智慧監獄工程，與板信租賃主管以假交易的方式，讓同開營造無端背負300多萬元債務，造成公司損失，台北地檢署16日依《證交法》特別背信等罪，起訴許偉良等5人。

飯店大亨許文通家族在2013年入主同開科技(2022年改名隆銘綠能，上市代號3018)，同開科技和百分之百持股子公司同開營造都交由兒子許偉良打理，後來許鑒隆被找去接任同開董事長，發現公司帳務有問題，開始檢舉前經營團隊涉嫌不實核銷花費等違法行為。

檢調偵辦發現，許偉良涉嫌在2020年間，用同開營造名義，對外借款2300萬元，但要求債權人以現金直接匯入他私人帳戶，作為股票交割使用，後來債權人持票要求同開營造還款，許偉良發現事情曝光，趕緊調度資金，5天內就把錢都還清。

另外，同開營造在2019年間，接下原由啟赫公司取得的八德外役監新建智慧監獄工程案，因啟赫公司已因財務問題面臨倒閉，許偉良同意承受啟赫積欠板信租賃的債務2700萬元。

但是智慧監獄工程可預期收入僅2300萬元，同開高層不願承受超出的債務責任，許偉良涉嫌與板信租賃員工製作假交易，以購買板信租賃商品的名義，向同開營造請款300多萬元，填補原來啟赫公司的債權缺額。台北地檢署調查後，依《證券交易法》、《商業會計法》起訴許偉良、前同開營造董事長温雅貴、通開科技財務楊樂馨以及板信租賃財務經理莊泰源、業務經理陳柏全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」
台美關稅15%　鄭麗文怒轟：有甚麼好高興？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

國中生闖同學家尋仇！開槍傷人還持刀追砍　他磕頭道歉求饒送醫

書記官爆出走潮！北檢招考檢察官助理　191人搶26缺不乏頂大

未禮讓行人遇盤查棄車逃！男躲民宅被逮　身揹3條通緝、藏毒煙彈

快訊／國1南下310.3k「4車連環追撞」！占內側車道　車流回堵5km

「芭樂公主」被26刀砍死！ 凶嫌判無期定讞　家屬悲喊：應該死刑

廉價油裝高檔「一番頂級」！1公升450元...直擊知名通路還在賣

嘉義私人神壇遭10多人砸廟！開車猛撞鐵捲門　檢警持拘票逮2主嫌

情侶討5千「見面就砍手」不算殺人未遂　僅塗改車牌逃亡判拘

快訊／吊車台6線暴衝「連撞11車」恐怖畫面曝　外送員慘捲車底

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

國中生闖同學家尋仇！開槍傷人還持刀追砍　他磕頭道歉求饒送醫

書記官爆出走潮！北檢招考檢察官助理　191人搶26缺不乏頂大

未禮讓行人遇盤查棄車逃！男躲民宅被逮　身揹3條通緝、藏毒煙彈

快訊／國1南下310.3k「4車連環追撞」！占內側車道　車流回堵5km

「芭樂公主」被26刀砍死！ 凶嫌判無期定讞　家屬悲喊：應該死刑

廉價油裝高檔「一番頂級」！1公升450元...直擊知名通路還在賣

嘉義私人神壇遭10多人砸廟！開車猛撞鐵捲門　檢警持拘票逮2主嫌

情侶討5千「見面就砍手」不算殺人未遂　僅塗改車牌逃亡判拘

快訊／吊車台6線暴衝「連撞11車」恐怖畫面曝　外送員慘捲車底

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

國產營收225億再創新高　旺年會開200桌、抽3台油電車

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

周杰倫在澳網賽後狂簽名 　粉絲物品「吊一整排」XD

社會熱門新聞

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

即／橄欖粕冒充高價油品　士檢搜索3嫌交保

劣！　華為險讓台積電虧330億

台大生吸金5500萬賠光　刑警爸竟偷查個資嗆債主

即／高雄14歲女國中生墜樓　意識不清嘴流血

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

即／林炎田接北市局長　邱紹洲掌刑事兵符

即／台中深夜惡火連燒12戶　單親媽慘成焦屍

更多熱門

相關新聞

賴瑞隆初選勝出！藍議員曝高雄警訊

賴瑞隆初選勝出！藍議員曝高雄警訊

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆順利出線，國民黨高雄市議員陳麗娜指出，新潮流系賴瑞隆打敗了英系，陳其邁的挫敗固然難堪，但真正值得警惕的是，如果讓新潮流系重新掌握高雄，那麼高雄的進步會不會嘎然而止？高雄會不會回到過去年年舉債，卻看不到建設成果的時代？直呼「新潮流復辟是高雄的危機」。

仲琦內線交易案　女副董獲不起訴

仲琦內線交易案　女副董獲不起訴

即／立德電子持股遭盜賣1.7億　檢搜索約談董座父子

即／立德電子持股遭盜賣1.7億　檢搜索約談董座父子

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

台中前員工狠刺老闆遭收押

台中前員工狠刺老闆遭收押

關鍵字：

同開科技同開營造許偉良假交易債務智慧監獄證交法商業會計法

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面