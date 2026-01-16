快訊／飯店大亨入主同開才知被掏空　前董座許偉良涉2罪遭起訴

▲同開科技前董事長陳偉良涉嫌特別背信等罪遭檢察官提起公訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前同開科技、同開營造董事長許偉良，涉嫌用公司名義向外借款2300萬元，全部挪去交割自己私人股票，又為了接手八德外役監智慧監獄工程，與板信租賃主管以假交易的方式，讓同開營造無端背負300多萬元債務，造成公司損失，台北地檢署16日依《證交法》特別背信等罪，起訴許偉良等5人。

飯店大亨許文通家族在2013年入主同開科技(2022年改名隆銘綠能，上市代號3018)，同開科技和百分之百持股子公司同開營造都交由兒子許偉良打理，後來許鑒隆被找去接任同開董事長，發現公司帳務有問題，開始檢舉前經營團隊涉嫌不實核銷花費等違法行為。

檢調偵辦發現，許偉良涉嫌在2020年間，用同開營造名義，對外借款2300萬元，但要求債權人以現金直接匯入他私人帳戶，作為股票交割使用，後來債權人持票要求同開營造還款，許偉良發現事情曝光，趕緊調度資金，5天內就把錢都還清。

另外，同開營造在2019年間，接下原由啟赫公司取得的八德外役監新建智慧監獄工程案，因啟赫公司已因財務問題面臨倒閉，許偉良同意承受啟赫積欠板信租賃的債務2700萬元。

但是智慧監獄工程可預期收入僅2300萬元，同開高層不願承受超出的債務責任，許偉良涉嫌與板信租賃員工製作假交易，以購買板信租賃商品的名義，向同開營造請款300多萬元，填補原來啟赫公司的債權缺額。台北地檢署調查後，依《證券交易法》、《商業會計法》起訴許偉良、前同開營造董事長温雅貴、通開科技財務楊樂馨以及板信租賃財務經理莊泰源、業務經理陳柏全。