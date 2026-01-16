花蓮廠石灰石突崩落！員工經過遭活埋亡　亞泥：立即停工改善

▲亞泥花蓮製造廠石灰石細料堆置區，因承攬商勞工死亡職業災害，依職業安全衛生署通知立即辦理停工改善。（示意圖／ETtoday資料照）

記者劉人豪／花蓮報導

亞泥（1102）15日發布重訊指出，花蓮製造廠石灰石細料堆置區，因承攬商勞工死亡職業 災害，依職業安全衛生署通知立即辦理停工改善。

亞泥指出，1月15日中菱企業公司承攬花蓮製造廠石灰石細料堆置區裝車作業，並由該公司員工操作挖掘機進行鏟挖作業。由監視器畫面得知，該公司一名員工於1月8日12:50下車後，因不明原因走至石灰石堆置區下方，約1分鐘後遭上方細料堆崩落掩埋。

亞泥表示，鄰近怪手司機因15分鐘無法聯繫該司機，故前往現場查看，並於13:25發現罹災者遭掩埋，將罹災者救出後，救護車及警車約13:40抵達現場後判定罹災者已明顯死亡。

亞泥說明，事發後依規定進行通報，由勞動部職業安全衛生署派員至現場檢查，花蓮製造廠業依停工通知範圍實施全面檢查及改善。中菱企業公司已先支付家屬慰問金及喪葬費用，並將於1月22日前支付死亡補償，現已與家屬約妥1月15日洽談和解事宜，將持續督促與關切和解情形。

亞泥於115年1月15日收到勞動部職業安全衛生署通知，自115年1月9日17時起立即停工改善，停工範圍為亞洲水泥花蓮製造廠石灰石堆置區作業及其場所。因應本次停工處分，花蓮製造廠將盡力透過調派不同料源及礦場生產調度等方式，降低對花蓮廠生產之影響。

亞尼表示，對本次事件深表遺憾，並將針對工作場所進行風險盤點與作業流程優化，以及強化人員安全教育訓練，以提升職場環境安全，確保職安管理效能。後續將依據職業安全衛生署來函指示之復工條件與程序申請復工事宜。