台南藍軍聯手無黨轟蔡政府「美豬騙局」　要求陳吉仲下台

▲台南市議會國民黨團聯手無黨聯盟，怒轟蔡英文政府騙局連連，要求陳吉仲下台。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團3日聯手無黨聯盟，怒轟蔡英文政府騙局連連，農委會先公告台灣豬可加萊克多巴胺，全國譁然後緊急轉彎說口誤，國人健康豈可玩弄，陳吉仲應下台；國民黨團將提案修訂台南食安自治條例增訂罰則，若民進黨團反對，將聲請大法官釋憲，也將要求市府成立「應變小組」，保護豬農和鄉親健康！

國民黨議會團書記長王家貞、議員蔡育輝、林燕祝、蔡淑惠、方一峰、李中岑、許至椿、盧崑福、曾培雅、洪玉鳳，聯手無黨聯盟，無黨總召林阳乙率領議員杜素吟、蔡秋蘭、周奕齊、吳禹寰共同召開「民進黨還有多少騙局？台灣豬也要吃瘦肉精？」記者會，台南市農業局、衛生局和法制處都派員出席。

議員們手拿農委會公文怒嗆，農委會這張蓋著陳吉仲大印的公文是假的嗎？公告全面開放台灣豬可用萊克多巴胺養豬牛？引發民怨才緊急增禁令，議員口誤被依社維法移送，公文公告有一定程序，中央官員居然可以辯說「口誤」，陳吉仲是不是應立刻下台。

議員們指出，台南市是國內第四大養豬城市，蔡英文昨是今非打臉自己，從絕不犧牲豬農利益到因時空環境改變開放克萊克多巴胺美國全豬進口，台南市議會國民黨團提案增訂台南食安自治條例第11條之1條文、第17條之1條文，嚴格禁止瘦肉精豬肉產品侵害台南市民的健康權和工作權，違反者處以30萬元以上到1百萬元以下罰鍰，並按日連續罰！目前已爭取到19位議員連署，將積極連署希望衝破30位以上議員連署。

國民黨團指出，這是當年修訂食安條例時，因民進黨議員極力反對才沒有罰則，現在必須補起這破網，這會期希望台南市議會不分藍綠都能達成共識，若民進黨議員仍反對，將依憲法第15條生命權聲請大法官釋憲。

國民黨團指出，國內邊境管理非常紊亂，只抽檢而非全面普查，想要杜絕萊克多巴胺豬肉入境，中央要增加海關人力，地方政府更要積極進行市場檢驗，為照顧豬農，保護市民健康，要求台南市政府成立「應變小組」，嚴格禁止瘦肉精侵害台南市民健康權和工作權！

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