王毅嗆挑戰一中將付代價　韋德齊：不喜歡這種表達方式

▲外交部與捷克參訪團聯合記者會，捷克參議長韋德齊。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

由捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率領的捷克訪團行程進入尾聲，3日中午與外交部共同舉辦聯合記者會，報告訪台6天達成的合作共識與協議。面對中國外交部長王毅嗆「挑戰一中原則將付出沉重代價」，韋德齊直言「不喜歡這種表達方式」，強調並沒有違反捷克與中國的協定，且自由民主國家應該相互合作。

被問到返國後是否會在捷克推動友台相關法案？以及是否會提案提升台灣駐捷克辦事處的位階或是將「台北」改成「台灣」？韋德齊說，希望捷克與台灣、中國可以保持一樣的互利關係。但外交關係和對外事務關係不屬於參議員職權，制定法律也非參議院任務，而是政府與相關部長的決定；但他表示，會表達我們的意見和想法，但制定方向是依靠行政機構

至於王毅嗆要付出代價，韋德齊直言，「我不喜歡這種表達方式」，我們沒有越過紅線，也沒有違反捷克和中國之間的協定。每個國家都有自己理解「一個中國」原則的方式，中華人民共和國有自己理解「一個中國政策」的方式，國際協定就不是這樣，每一個國家都有權利自行詮釋「一個中國」原則。

「我個人認為我們沒有違反捷克和中國之間的協定。」韋德齊說，台灣是自由的民主國家，自由民主國家有任務要互相合作。