邰智源總統府站哨大喊吃不消　蔡英文驚喜現身同框木曜　

▲總統蔡英文驚喜現身在木曜節目，與主持人合體。（圖／總統府提供）

記者蕭羽耘／台北報導

「木曜4超玩」慶祝軍人節，3日晚間推出「一日憲兵」特別節目；總統府回應，一日憲兵是由木曜與國防部接洽後的合作拍攝案，總統蔡英文更驚喜現身主持人邰智源的站哨點，在軍人節前，提前合體。

總統府說，製作單位於日前拍攝完畢，並特別選在九三軍人節當天播映，一方面給全體國軍加油打氣，另一方面，也透過這支影片，向辛苦的國軍弟兄姊妹致敬。

總統府透露，節目主持人邰智源、KID、泱泱接受完嚴格的憲兵訓練後，再到憲兵211營區，以及總統府進行最後的考驗，在原有崗哨勤務維持正常值勤為前提下，三人分別支援總統府大門哨、敞廳哨、電梯哨的勤務。

有趣的是，蔡英文也在進府時，驚喜現身主持人的哨點，甚至在看到邰智源時脫口：「今天憲兵胖一點！」

總統府說，總統在拍過程中，詢問邰智源體驗一日憲兵的心得，邰智源直呼「在吃得消和吃不消的臨界點」，更感受到國軍弟兄的辛苦，特別在九三軍人節要感謝辛苦的國軍弟兄姐妹。

蔡英文感謝「木曜4超玩」製作單位，過去就曾透過「一日傘兵」、「一日空軍飛行員」的拍攝體驗，展現力挺國軍的用心，這次更是特別拍攝「一日憲兵」，更選擇在九三軍人節這天播出，表達對國軍的致敬。