陸央行推出8項貨幣寬鬆措施　強調還有降準降息空間

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行15日推出8項貨幣金融寬鬆政策，包含下調各類結構性貨幣政策工具利率、增加支農支小再貸款額度、設立民營企業再貸款、拓展多個結構性貨幣政策工具的支持範圍等。同時，大陸央行新聞發言人、副行長鄒瀾也透露，今年降準降息還有一定的空間。

鄒瀾在新聞發佈會上表示，根據當前經濟金融形勢需要，人民銀行將先行推出兩方面政策措施，一方面是下調各類結構性貨幣政策工具利率，提高銀行重點領域信貸投放的積極性。

鄒瀾提到，另一方面是完善結構性工具並加大支持力度，進一步助力經濟結構轉型優化。具體包括將支農支小再貸款與再貼現打通使用，增加額度，並單設民營企業再貸款；拓展碳減排支持工具的支持領域；拓展服務消費與養老再貸款的支持領域等八項措施。

鄒瀾說，以上相關措施的政策文件將於近日發佈。按照國務院常務會議部署，在實施過程中，將與財政貼息、擔保和風險成本分擔等財政政策協同配合，進一步放大政策效能，共同促進擴大有效內需。

鄒瀾介紹，2025年，中國人民銀行實施適度寬鬆的貨幣政策，在貨幣金融環境已經較為寬鬆的狀態下，在存量政策接續發揮作用的基礎上，5月又宣佈實施了一攬子金融支持舉措，鞏固經濟回升向好勢頭。

鄒瀾也透露，2026年降準降息仍有一定空間，「從法定存款準備金率看，目前金融機構的法定存款準備金率平均為6.3%，降準仍然有空間。」

大陸央行此次共推出8項貨幣金融政策，分別為：

一、下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點。各類再貸款一年期利率從目前的1.5%下調到1.25%，其他期限檔次利率同步調整。

二、合併使用支農支小再貸款與再貼現額度，增加支農支小再貸款額度5000億元，總額度中單設一項民營企業再貸款，額度1兆元，重點支持中小民營企業。

三、將科技創新和技術改造再貸款額度從8000億元，增加4000億元至1.2兆元，並將研發投入水平較高的民營中小企業等納入支持領域。

四、將此前已經設立的民營企業債券融資支持工具、科技創新債券風險分擔工具合併管理，合計提供再貸款額度2000億元。

五、拓展碳減排支持工具的支持領域。納入節能改造、綠色升級、能源綠色低碳轉型等更多具有碳減排效應的項目，引導銀行支持全面綠色轉型。

六、拓展服務消費與養老再貸款的支持領域。結合健康產業認定標準，適時在服務消費與養老再貸款的支持領域中納入健康產業。

七、會同金融監管總局將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%，支持推動商辦房地產市場去庫存。

八、鼓勵金融機構提升匯率避險服務水平。豐富匯率避險產品，為企業提供成本合理、靈活有效的匯率風險管理工具。