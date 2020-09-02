涉嫌性侵女脫北者　韓國軍方兩名情報員遭起訴

▲逃到南韓國的女脫北者了有被性侵風險之外，還可能遭受性剝削。 圖為疑似表演色情直播的女脫北者林智賢。（圖／翻攝自南韓論壇Tistory）

國際中心／綜合報導

韓國《中央日報》周一(月1日)報導，韓國「國防部檢察團」當天表示，已決定對情報司令部所屬兩名軍人提起公訴，罪名是涉嫌對女脫北者性侵。被告A中校被控的罪名是「對被監督者脅迫及性侵」，B上等兵被控的罪名是「經常性的對被監督者性侵以及准性侵」。

檢察團表示，從2018年5月開始至2019年2月，A和B兩名被告 對配合諜報活動的女脫北者C多次性侵，但他們原本的職責是對C進行業務上的保護和監督。

女脫北者C在3年前從北韓進入南韓，A中校和B上等兵知道後，要求C透過她在北韓的弟弟蒐集各種北韓情報。期間，C被B上等兵強迫發生性關係。儘管之後C向B的上級：A中校請求幫助，結果同樣遭到A中校性侵。C最後在去年向韓國軍 方檢察機關告發了A和B，國防部也在去年11月將兩人停職 ，並需配合調查。

《韓民族新聞》7月時也報導了一起韓國員警性侵女脫北者事件。《東亞日報》8月24日則報導稱，據「統一部」統計，截至今年3月，進入韓國的脫北者共計3萬3658人，當中女性佔比72%。

韓國「女性家庭部」2017年進行的調查結果顯示，有25.4%的女脫北者表示來到韓國後曾遭受性暴力。受訪的6名女脫北者表示，來到韓國後遭受的危險不僅是性暴力，有些遭遇更是難以用言語形容。

現年40歲、2014年時 逃到韓國的女脫北者F表示，來到韓國後才發現，女性的地位並不高，更容易遭受各種性騷擾、甚至性暴力。