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5歲女娃被鄰居抱走！　送回家「內褲全是血」下體嚴重撕裂傷

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▲兒童,哭泣,性侵,家暴,女童。（圖／CFP）

▲女童性侵受傷。（示意圖／CFP，非本文當事人）

記者劉亭／綜合報導

黑龍江省哈爾濱一名5歲女孩8月29日晚上被帶走，家人到處找了一個晚上，直到隔天淩晨5時許，被一名鄰居送回來，但一看「內褲全是血」，陰部嚴重撕裂，外陰已錯過最佳縫合期。

根據「東方今報」報導，孩子的奶奶透露，受傷的孩子叫妍妍，今年5歲，8月29日晚上6點多在外面上廁所，被人以「幫忙找奶奶」帶走，直到隔天早上5點多，一名鄰居才把孩子抱回來。

妍妍奶奶表示，看見妍妍回來後，「我回到家趕緊脫下衣服看，內褲上都是血」。她也指出，這名抱回孫女的男子住在同個小區，不到50歲，至今未婚，有鄰居看到他抱走孩子。

▲女童遭到性侵，下體撕裂傷。（圖／翻攝自東方今報）

▲女童遭到性侵，下體撕裂傷。（圖／翻攝自東方今報）

妍妍現在下體2度撕裂傷，外陰已經錯過最佳縫合時期，陰道感染甚至擴散至肺部，不斷持續發高燒，意識不清楚，現在孩子在道裡區兒童醫院重症監護室搶救，仍未脫離危險期，而由於家境不富裕，在網路上發佈籌款文章。

此外，馬女士的鄰居稱，男子抱回來孩子後隨即就被公安機關帶走了，「下午孩子的爸爸拿著孩子身上的提取物去了派出所做鑒定，暫時還沒有出結果」。一名民警8月31日晚證實確有此事，具體詳情可以諮詢刑警隊。

▲女童遭到性侵，下體撕裂傷。（圖／翻攝自東方今報）

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