惡狼闖屋強盜性侵害人家庭破滅　逍遙17年遭逮重判12年

▲高姓男子性侵被害人，害對方家庭破裂，自己還逍遙法外17年。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子高得榮2000年間闖入五股區一間民宅行竊，見屋內只有一名妙齡女子，竟起淫念性侵得逞，並搶走現金逃逸。被害女子家庭因本案而父母互相責怪，最後離婚收場，家庭破滅，但高男竟逍遙法外17年，直到2017年間才因另犯竊盜案遭逮。一審將高男重判12年，案經上訴，高院二審2日仍將他判刑12年。可上訴。

判決指出，有毒品、竊盜等多項前科的高姓男子，於2000年7月12日夜間，以訪客名義進入新北市五股區某社區，並在社區內隨意探勘、搜尋目標。他發現某戶人家外鞋櫃內鞋子放有住家鑰匙，認有機可乘，取出鑰匙後開門行竊，偷走1個存錢筒後，發現該戶人家中僅有年輕的女子小曼（化名）1人在家。

高男見色心起，以言詞恫嚇命小曼不要反抗及尖叫，並以枕頭壓住小曼臉部，壓制小曼行動，且不顧小曼之反抗及掙扎，性侵得逞。高男完事後，喝令小曼將皮包交出，並將皮包內現金800元取出，而後命小曼待在房間內、不得外出，自己從大門逃逸無蹤。小曼隨後報警，警方取得高男DNA證物，但始終無法查出高男犯案，因此成為懸案。

高男逍遙17年後，因另犯竊盜案件遭逮，警方比對DNA後，查出高男另犯本案，檢警提訊，高男坦承，檢方追加起訴。一審法院審理時，小曼在法庭上哭訴，高男的犯行已經讓她的家庭帶來一輩子的傷害。小曼流淚表示，當晚母親因為跟同事玩牌，沒有準時回家，回家後才發現出事……因此父親永遠在責怪母親，只要是喝完酒，就會責怪母親，一個幸福的家庭，從此就毀了，哥哥為要讓她比較開心，賤價賣掉那間房子，買了別間讓家人住，希望可以遠離鄰居、警衛以及大家異樣的眼光，結果父母還是每天吵架……母親自責自己貪玩，父親自責為何不堅持要回家，常常吵架，最後還是離婚收場，因為他們沒辦法走出來……小曼最後說：「我可以很堅強的面對，但是我的家庭已經再也沒有辦法走回去了。」

一審因此將高男重判12年，案經上訴，高等法院二審審理後，還是認定高男犯下「強盜強制性交罪」，考量他為了逞一己私欲，不僅讓被害人身心受創，更使被害人家庭破滅，因此維持原刑度，還是將他判刑12年。可上訴。