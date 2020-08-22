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戲院沒別人形同包場 情侣騎乘啪啪啪　監視器全都錄！

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▲英國情侣在電影院見四下無人，忘情盡興啪啪啪！(圖／翻攝自推特)

英國情侣在電影院見四下無人，忘情盡興啪啪啪！(圖／翻攝自推特)

國際中心／綜合報導

有網友把一支從英國電影院監視器拍到的影片從Snapchat分享到推特，旋即獲得數千次轉發和300萬次的點擊觀看。影片顯示，一家新開張電影院的前排，一對大膽的情侣正在忘情盡興的啪啪啪！

當時女的腰部以下全部脫光，跨坐在男伴身上，以「騎乘位」的姿勢做愛。 兩人很快就進入「戰片狀態」，似乎毫不曉 得頭頂上方的高科技紅外線閉路電視系統正在錄影！當時電影院似乎並沒有其他人，讓他們以為們的親密不會別人看到。事實上並非如此。

當監視器畫面被轉成影片分享到社群媒體時，你可以聽到當中有一個女的聲音在喊：「他們在電影院裡啪啪啪！」之後，這支影片在推特上獲得了數千條留言。網友大肆抨擊這對男女在戲院裡「做愛做的事」實在太超過。

一名「推友」留言說：「我是一名在戲院工作的員工。我們抓到過很多在戲院裡啪啪的人。劇院只有在每逢星期五才會進行深度清潔。但平時每天我們只對座椅噴灑清潔液，然後用毛巾短暫擦拭。所以，上電影院請帶濕紙巾！」

另一名網友指出，這對情侣或許早就知道上面有監視器。但是「他們執意要在前排做這檔事，就是想被別人看到！」還有一名網友留言說：「哎呀，不好了！ 我可能也變成男主角了！」

上述「愛情動作片」 的畫面據信是在英國一家電影院裡拍到的，但確切位置不清楚，時間應侅是過去6個星期內，遭疫情封鎖的電影院重新開放之後。

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