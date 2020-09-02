有證據才認罪！警曝「保全界李宗瑞」專拐未成年少女原因

記者邱中岳／台北報導

「保全界李宗瑞」羅育祥被爆出曾經下藥迷昏少女「餵精」後性侵，遭法院判決10年，在7月份宣判後又再涉嫌誘拐高雄少女，當初涉嫌性侵後遭警方約談，警方回憶「相當冷靜，沒有證據就不承認」，據了解，羅嫌未成年時曾被女友傷害，恐因此起報復心態。

▲羅姓男子曾經在2018年性侵未成年少女遭警方約談，但當時竟緘默不發一語。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「保全李宗瑞」的31歲羅姓男子，在8月底涉嫌誘拐高雄1名未成年少女，4天後在竹東住處的房間夾層中被警方找到，警方訊後也依法將人送辦，但羅男的離譜行徑不只一樁。

▲羅姓男子曾性侵少女遭判刑10年，當時協辦警員表示：他異常冷靜。（圖／記者吳奕靖翻攝）

羅姓男子在2018年時擔任保全公司員工，利用公司名義上網應徵未成年少女當工讀生，並以區經理自稱，等對方上鉤後，再約火車站相約去新店的家中，甚至還要求少女穿「情趣內衣」、黑絲襪等。

最後甚至還使用高劑量的安眠藥滲入水中，供少女飲用後強拍性感照，還在車上對昏迷的少女「餵精」，行徑相當離譜，最後將少女帶到旅館性侵，還用少女的通訊軟體回覆少女父親。

少女父親發現後報案，警方第一次傳訊羅到案說明，羅對於整個案件行使緘默權，對於警方所詢問的狀況根本不發一語，也拒絕回答任何問題，警方當時對羅莫可奈何。

但警方執行搜索後，在羅的手機內發現該名被害少女的裸照以及性侵影片，另外還有1名少女也同樣被害，羅男見證據確鑿也直接坦承犯案，但對於其他問題則避重就輕。

協助辦理此案的警員表示，羅男犯案後態度相當冷靜，面對所有的問題都不會有心情起伏，且警方有提出證據才會坦承，如果沒有證據就不會多說什麼，讓所以專案人員相當頭痛。

據悉，羅男當時有向檢警透露，因為曾經在未成年時有被「女友」傷害過，所以才會想對未成年少女加以報復，也讓當時參與案件的檢警感到詫異。

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