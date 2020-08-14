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韓國議員「鹹豬手」摟女服務生香肩　辯稱：只想鼓勵她

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▲▼監視器畫面顯示：該名男議員將手搭在女服務生的右肩上，停留時間長達8秒。（圖／監視器畫面）

監視器畫面顯示：該名男議員將手摟在女服務生的右肩上，停留時間長達8秒。（圖／監視器畫面）

國際中心／綜合報導

「韓聯社」報導，韓國釜山市一名男性市議員8月5日晚用餐結束後，先後將手摟在兩名女服務生的肩膀上。上述不當舉動被監視器錄下的畫面曝光後，引發軒然大波。

但該名議員打死不認是性騷擾，辯稱只是「鼓勵對方」，還說自己可能遭到了「政治暗算」。最新消息稱，這名隸屬韓國執政黨「共同民主黨」的議員，因捲入性醜聞，周四(13日)已被開除黨籍。

韓國在野黨「未來統合黨」周四公布了兩段監視器畫面。第一段顯示，5日晚上8點40分， 該名男議員在餐廳吃完飯後，走近一名女服務生，要求握手。對方先是猶豫了一下，但最終接受。接下來，男議員繼續靠近她，並且輕輕拍了她的肩膀，還順勢摟了一下她的肩。

另一段影片顯示，男議員隨後又來到櫃檯前，拍了幾下另一位女服務生的左肩。隨後，將手摟在她的右肩上，停留時間長達8秒。 事後，受害人以涉嫌受到性騷擾為由報警員。目前警方正在此事進行調查，下一步計畫傳喚涉案男議員。

另一方面，該名男議員正在考慮聘請律師，控告受害人「誣告」。他在接受「韓聯社」採訪時解釋說：「我之前路過那家餐廳時，服務生裝作認識我的樣子，自我介紹，還邀請我去玩。所以我在5號和11號去了那家餐廳。5號那天，我出於鼓勵的意思，拍了兩下服務生的肩膀，11號那天也沒有任何性騷擾行為。」

然而，被記者問到為何將手放在對方肩上長達8秒時，該名議員回答說：這個我不清楚。」 這宗議員「性騷擾」事件遭到在野黨「未來統合黨」的強烈抨擊，並要求涉案議員道歉、辭去公職。如果繼續否認性騷擾，就再曝光11號當天的監視器畫面光。對此，涉案議員回應稱，懷疑自己遭到了「政治暗算」。

▲▼監視器畫面顯示：該名男議員將手搭在女服務生的右肩上，停留時間長達8秒。（圖／監視器畫面）

議員將手搭在另一名女服務生肩上的畫面。（圖／監視器畫面）

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