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獨／「保全李宗瑞」要坐牢了！性侵2少女判10年定讞將執行　

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▲▼少女失蹤案_羅嫌移送雄檢。（圖／記者張榮恩攝）

▲涉嫌略誘高雄少女的羅育祥，先前性侵2少女案已遭判刑10年確定，將發監執行。（圖／記者張榮恩攝）

記者劉昌松／台北報導

涉嫌略誘高雄14歲少女的「保全界李宗瑞」羅育祥，今天被高雄地檢署聲請羈押，而他先前以應徵面試為由，誘拐2名國中少女趁機下藥性侵、拍照案，原被台北地檢聲押獲准，去年1月起訴後，由法院裁定5萬交保，案經台北地院在今年7月判羅10年徒刑，羅收判後20天未上訴，已經在8月31日確定，全案已送交北檢擇期發監執行。

羅育祥在2018年任職某保全公司區經理，利用應徵人員職務之便，上人力銀行網站找尋需要打工機會的少女，5月5日，羅男以拍攝實習照片為由，約出A女喝飲料，偷偷下藥讓A女喝下後，帶回住處要A女換實習制服，等藥效發作，A女昏迷後性侵得逞，並拍下自己的獸行。

幾天後的5月26日，羅男又以實習為由迷昏B女並性侵、拍攝猥褻照片，羅男還DIY，把精液倒進B女嘴哩，後來因為B女回家後仍然意識不清，父親覺得可疑，帶B女到醫院驗傷報警，才逮到羅男。

北檢一度聲押羅男獲准，2019年1月起訴後，法院裁定羅男5萬元交保，審理期間，檢方曾以羅男恐有反覆實施之虞為由，建請法院裁定收押，但法官認為羅男無前科、態度良好，且已經不在保全公司工作，沒機會再犯等理由，告誡不要接觸被害人，未予羈押，7月23日，北院合議庭依2個對少女加重強制性交等罪合併判羅男徒刑10年。

依法羅男須在收到判決後20天內，提起上訴，經法院計算，截至8月31日期限為止，羅男都未上訴，全案因此確定，法院已經在9月2日上午將案卷送交台北地檢署，北檢將由執行檢察官決定發監日期。

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