傳美官員刻意掩蓋疫情！　華春瑩：中國保人命就是最大人權的表現

▲美國新冠疫情仍然嚴峻。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情席捲美國，近日美國會眾議院新冠病毒特別調查委員會披露白宮調查報告稱，官員刻意掩蓋疫情，對數百萬的美國人命造成威脅。對此，中國外交部發言人華春瑩表示無意批評美國的防疫，並引述鍾南山的話說「人的生命是最重要的人權！我們保住了這麼多人的命，這就是我們最大人權的表現。」

中國外交部2日的記者會上，央視記者表示，越來越多的人認為美國的抗疫表現同中國形成了鮮明對比，中方對此有何評論？

華春瑩首先表示，她無意批評美國的防疫表現，但卻記得傳染病學家福奇（Anthony Fauci）說過「數字不會騙人」，並提到鍾南山在央視節目「開學第一課」中所說的話。

「正如鐘南山院士所說，武漢1月23日關閉了離漢通道，這座英雄的城市經歷了整整76天、1814個小時的封鎖，換來了讓中國至少減少感染70萬人。」華春瑩指出，「這就是我們的國家，首先抓住人的生命是第一寶貴的。人的生命是最重要的人權！我們保住了這麼多人的命，這就是我們最大人權的表現。」

華春瑩說，她想鍾南山院士說得非常好，中國黨和政府始終秉持著「生命至上，人民至上」的崇高理念展開防疫工作，不僅最大程度地保護了中國人民的生命安全和身體健康，也為世界抗擊疫情的鬥爭、為維護世界人民的生命安全和健康作出了重要的貢獻。

最後，華春瑩稱，「我們同情美國人民當前的困難處境，希望並祝願他們早日戰勝疫情。」

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）



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