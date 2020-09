重獲寵幸畫面曝！泰廢妃抵德　國王接機「親暱攙扶」互動超甜蜜

▲泰國廢妃詩妮娜8月29日飛抵德國慕尼黑機場,泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功接機,親暱攙扶。(圖/翻攝Twitter@zenjournalist)



記者吳美依/綜合外電報導

泰國35歲廢妃詩妮娜(Sineenat Wongvajirapakdi)去年被指控「對君主不忠」,遭泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)拔除一切頭銜,關押在曼谷附近的空隆中央監獄。她坐牢近1年後,卻於上(8)月29日獲釋出獄,搭機飛抵德國慕尼黑,與親自接機的泰王互動親密。畫面流出以後,再度引發各界揣測。

根據德國《圖片報》(BILD),詩妮娜29日獲釋以後,立刻搭乘泰皇其中一架私人波音737飛機抵達慕尼黑機場(Munich Airport)。現年68歲的泰王身穿黑色背心現身,親暱地攙扶著愛妾。

泰王在疫情期間並未待在國內,而是帶著20名「後宮」前往德國加爾米施─帕滕基興(Garmisch-Partenkirchen),包下四星級「索南比希爾大酒店」(Grand Hotel Sonnenbichl)躲疫情。他29日接機成功以後,就帶著詩妮娜返回這裡。

外媒指出,詩妮娜29日才抵達,泰王另一架編號HS-MVS的波音737飛機31日就從慕尼黑起飛,前往蘇黎世。

泰國專家與記者馬修(Andrew MacGregor Marshall)說明,泰國素提達王后(Queen Suthida)目前居住在瑞士恩格爾貝格(Engelberg),泰王前往拜訪前,通常都會先飛抵蘇黎世機場。外界猜測,泰王此舉是否想要安撫妻子。

