新書揭去年11月「緊急就醫」　川普怒駁卻自爆：我才沒有小中風！

▲美國總統川普被爆去年11月緊急就醫，他在推特上反駁，卻說出新書與媒體從未提及的「小中風」一事。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國《紐約時報》記者史密特（Michael Schmidt）出版新書爆料，總統川普2019年11月16日曾無預警前往馬里蘭州的沃爾特里德醫院（Walter Reed Hospital）看診，可能需要麻醉、接受手術，而副總統彭斯（Mike Pence）當時已處於待命狀態，預備暫時接手職位。川普對此強烈反駁，卻主動提及報導中根本沒有出現的「小中風」一事。

綜合CNN、《哈芬登郵報》等外媒報導，史密特在新書《川普對上美國：阻止總統的內部鬥爭》（Donald Trump v. the United States: Inside the Struggle to Stop a President）中揭露川普的健康警訊，但僅說他「得知」此事，並未交代消息來源。消息一出，引發各界揣測。

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate - FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020

川普1日在推特上對此否認，「這永遠不會結束！他們現在試圖說你們最喜歡的總統，也就是我，在經歷一連串小中風以後前往沃爾特里德醫院」。他痛批這是假新聞，接著把注意轉移到競爭對手拜登身上，「也許他們指的是另外一個政黨的候選人！」

白宮去年11月曾說明，總統預計「2020年將非常忙碌」，因此到醫院接受「快速檢驗」，作為年度健康檢查的一部分。川普與其醫師康利（Sean Conley）都形容這是「例行公事」，只是因為「安排上的不確定性」才會選擇保密。

▲《紐約時報》記者史密特在新書中爆料，川普去年緊急就醫，副總統彭斯（Mike Pence）當時一度準備接手總統職務。（圖／達志影像／美聯社）

康利1日晚間也發布聲明表示，川普「依然健康」，維持總統職責的能力也毋需多慮，「我可以證實，總統川普沒有經歷或被診斷腦中風、暫時性腦缺血與任何急性心血管緊急狀況，這是媒體的錯誤報導」。

雖然川普大動作回應，卻暴露出媒體沒有報導的訊息。史密特也指出，他在書中沒有提及任何關於「一連串小中風」的資訊，遑論總統的具體健康問題。

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