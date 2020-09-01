　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新人刊結婚啟事狂曬恩愛　她看了才驚覺「慘遭劈腿」騙3年！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新人,結婚,新郎（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲美國一對新人在報紙上刊登結婚啟事，男方的前妻看了才發現自己早被劈腿。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

美國《紐約時報》刊登一起結婚啟事，講述新人羅伯特（Robert Palmer）與蘿倫（Lauren Maillian）修成正果的愛情故事。讀者妮基塔（Nikyta Moreno）發現，文章裡的男主角竟是前夫，這才驚覺慘遭劈腿，決定站出來公開她的故事。

根據《紐約時報》於8月7日刊登的結婚啟事，這一對新人在健身房邂逅，經歷相戀、告白與磨合相處，最終在康乃狄克州一間藝術博物館舉辦婚禮。羅伯特在文中表示，蘿倫是「我想要共度一輩子的人。這是我擁有過最具意義、深刻的情感連結」。

妮基塔發現被劈腿以後，投書《紐約郵報》，「根據《紐約時報》的文章，羅伯特與蘿倫這一對夫妻2017年1月開始交往，而且羅伯特從未結婚。這對我來說可是條新聞，因為我在2017年1月時還是他的妻子」。

妮基塔與前夫2015年公證結婚，原本預計2017年8月舉行盛大婚禮，未料當年3月底就分手，隔年1月正式離婚。她坦言情傷造成重大打擊，生活幾乎被毀了，「我從來沒有真正了解為什麼（離婚），直到我在《紐約時報》上讀到這篇故事……我知道還有其他事情不對勁，我懷疑他劈腿，但當我質問他時，他從未回答我」。

▲羅伯特與蘿倫的結婚啟事7日刊登，如今已經被加註更正文字。

消息傳出以後，《紐約時報》在結婚啟事文末加註更正，「這篇文章稍早的版本錯誤地描述新郎帕爾默先生之前的婚姻狀況。帕爾默先生以前曾經結婚」。

此故事也在網路上瘋傳，民眾反應不一，有人對此感到非常震驚，而大部分的人都鄙視新郎的行為。知名Podcast主持人與作家麥迪遜三世（Ira Madison III）表示，「我現在就必須採訪這位新妻子。她是什麼時候發現的？也是在這之後嗎？」

羅伯特回應，他當時已與前妻分開，「我們兩人都同意和平離婚。這一切都讓我感到非常吃驚，我從來沒有意識到曾有這個問題」，並祝福前妻「一切都好」。

►DIOR夢幻化妝包搭配經典保養、爆款彩妝！買到賺到

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／高雄少女被套項圈囚禁66小時　驗傷結果出爐了！
高雄少女獲救報平安「爸爸有沒有想我？」　父淚喊：想死了！
國小老師上PTT護航「拐少女」嫌犯　校方回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本放寬管制！　台灣等5國「長期居留者」8日起可入境

紐時記者爆：川普去年11月「無預警就醫」！彭斯一度準備接任總統

美大選倒數2月！川普民調狂追「力拚逆轉」　德國之聲：很可能連任

重獲寵幸畫面曝！泰廢妃抵德　國王接機「親暱攙扶」互動超甜蜜

各大外媒搶報「風箏纏3歲女童高捲上天」！外國網友驚呼：上帝保佑

韋德齊訪台…北京怒了！德議員籲「歐盟立場一致」：避免捷克遭報復

婦在客廳「午覺狂睡10小時」半夜還沒醒！　丈夫一摸已成僵硬冷屍

擊退解放軍內幕曝！印度又爆邊境衝突　怒控中國發起「挑釁行動」

德3.8萬人怒吼解封！手持「帝國旗」衝國會大廈　政治人物全怒了

摔角冠軍迎娶甜美千金！500賓客突收「偷情鹹濕片」驚見新娘是主角

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

提前佈署！北韓派「研發核武」高官視察災區　下田拾穗施肥超親民

新人刊結婚啟事狂曬恩愛　她看了才驚覺「慘遭劈腿」騙3年！

不止TikTok和微信！　白宮貿易顧問：將鎖定更多中國應用程式

怪男用刀斬首媽媽「驅魔」　全裸詭異走在街上：她被鬼魂附身！

日本放寬管制！　台灣等5國「長期居留者」8日起可入境

機智醫生好忙！南韓議員擬修法：北韓天災...可派醫師進北韓援助

王毅恐嚇韋德齊…布拉格區長怒了！要求「無禮小丑」24hrs內道歉

印尼發現「新冠病毒變種」感染力10倍！　學者推測：已傳遍全國

自民黨總裁三強鼎立！「安倍批評者」民調居冠　估14日進行投開票

全球冰川融水量躍升50％　湖泊擴大釀致洪水威脅

【廣編】LG Puricare以口罩型空氣清淨機打造個人專屬清新空氣

少女獲救畫面曝光！警「破密室2道門」攻堅…吼：不要動我開槍喔

《以家人之名》霄尖CP「樹咚吻」！　網羞喊：視角太撩人

主子拱背炸毛「氣到咪咪貓貓」　他見敵人傻眼：要去哪送修？

蓮花「終極家用露營拖車」　豪華內裝越野也很罩

中職／砸臉後賽前練守一壘　陳俊秀：還是會害怕

專偷夾娃娃機零錢！懸掛偷來車牌掩人耳目...3同窗被逮

安倍閃辭後政策路線不變　學者曝：台美日將更緊密

鬼月碰碰聲！沒人在家卻被鄰居嫌吵　「聲音從哪來」引熱議

消失的梯子連「竹東N號房」！內部曝光　警擴大追查「保全李宗瑞」

國際熱門新聞

他迎娶千金！500賓客突收新娘鹹濕片

各外媒搶報「風箏纏女童」網友驚呼

她睡醒喉嚨拉出「一條122cm」　 醫生嚇壞

德議員籲EU立場一致　避捷克遭報復

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

過馬路太慢　男遭司機開8槍射殺

幽浮入侵！北極圈「大爆炸」誕出深50公尺天坑

布拉格區長要求「小丑」王毅致歉

5歲童躲風箏下　遭「風箏線吃腿」吹上高空摔地慘死

20歲小爸玩槍走火　9個月女兒爆頭亡

川普民調超車　義烏指數預測逆轉

控制哥聽「老婆與閨密大聊性生活」連3天地獄虐妻

重獲寵幸！泰廢妃與國王相聚畫面曝光

好心男收養浪犬　害母被咬脖慘死

更多熱門

相關新聞

中槍麋鹿突然現身　刺殺獵人復仇

中槍麋鹿突然現身　刺殺獵人復仇

美國奧勒岡州近來發生一起離奇案件，一名男獵人到森林打獵時，遭一頭麋鹿用角刺中身亡，而這頭麋鹿就是前一天才被他給射傷的獵物。麋鹿雖然報仇成功後來還是不幸喪命，造成兩敗俱傷的結局。

川普去年無預警就醫！彭斯一度要接任

川普去年無預警就醫！彭斯一度要接任

給我滾！北德州大學「驅逐」中國籍學生離美

給我滾！北德州大學「驅逐」中國籍學生離美

前AIT處長：對台6項保證只是作秀

前AIT處長：對台6項保證只是作秀

日媒爆料：安倍與川普有「超友誼」關係！

日媒爆料：安倍與川普有「超友誼」關係！

關鍵字：

北美要聞結婚啟事劈腿

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

快訊／高雄少女找到了

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

高雄少女案　全台出動200警力

即／高雄少女「藏在密室夾層」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

茵聲關美肌真面目罕見現形！

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面