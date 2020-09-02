新版護照保留國徽　陳柏惟「不認可」：這是妥協版本

▲基進黨立委陳柏惟質疑新版護照。（圖／翻攝自Facebook／3Q陳柏惟）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院公布新版護照封面，保留國徽、放大「TAIWAN」字樣，基進黨立委陳柏惟2日在臉書表示，這是妥協的版本，並不認可保留現有國徽的作法，新版本只是把問題轉移到國徽上罷了。

新版護照封面出爐，除保留國徽外，還將「REPUBLIC OF CHINA」改為環繞國徽，同時放大「TAIWAN」字樣。

陳柏惟說，若能更好就別在國徽上浪費能量，「保留現有國徽我們並不認可，首先護照封面並不一定需要放上國徽，若最初修改護照是為了解決與China的區別關係，新版本只是把問題轉移到國徽上罷了，不放還比目前維持放著好。」

陳柏惟希望，行政院拿出最大誠意回應民意，切莫讓社會在爭論國徽問題又浪費時間，很耗費社會能量，畢竟換發護照不是速食店套餐，可以每個月檢討一次，並重申放國徽是目前最不能接受的圖案。

不過，陳柏惟稱雖不滿意新版護照但仍呼籲換發，他說，「我們肯定TAIWAN字樣放大的設計，也理解現有國名露出的必要性與需求」，雖然不滿意，但仍比原版護照更能解決國人在國際上的困擾，會持續爭取外交部提出更好的方案，仍建議國人可選擇換發最終版的新版護照。

陳柏惟最後呼籲朝野立委，統獨不是假議題，盼未來讓護照可以真正成為「台灣人的護照」。至於其他還沒有完成的事情，例如國家的議題、名字的議題等將持續努力。

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