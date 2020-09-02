新版護照縮小ROC仍保留國徽　時力黨團：無法接受將提修法

▲新版護照樣本。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院2日召開記者會，公布新版護照封面，將「REPUBLIC OF CHINA」改為環繞國徽，同時放大「TAIWAN」字樣。對此，時代力量立法院黨團表示，時力黨團無法接受保留和國民黨「黨徽」高度相似的「國徽」，下會期將提案修正《中華民國國徽國旗法》，將國徽改為更具台灣意象之圖樣。

立法院臨時會於7月22日通過護照更名公決案，要求行政部門應就如何進一步提升我國護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度研提具體作法。對此，行政院2日上午召開記者會，公布新版護照封面，將「REPUBLIC OF CHINA」改為環繞國徽，同時放大「TAIWAN」字樣，將自2021年1月發行。

▲行政院召開記者會公布新版護照。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，時代力量黨團表示，在經過好幾個「下禮拜五處理」之後，終於看到行政院公布新版護照封面。

時代力量黨團說，肯定新版護照透過放大「TAIWAN」字樣，並且縮小「Republic of China」，以提升我國護照辨識度，也能理解執政黨及行政官僚傾向採取最保守的改革方式，並以「變動最小」做為這次新版的宣傳優點之一。

不過，時代力量黨團也說，國際民航組織僅規定資料頁應放正式國名，並未包括護照封面，諸多國人期盼的是在護照封面上，能以「台灣」取代「中華民國」。

時代力量黨團強調，時代力量無法接受保留與中國國民黨「黨徽」高度相似的「國徽」，下會期將提案修正《中華民國國徽國旗法》，將國徽改為更具台灣意象之圖樣。

同時，時代力量黨團也呼籲，接下來的華航正名，改革幅度一定要大於護照封面，避免再出現捐贈口罩、捷克議長訪台都被誤認為是搭「CHINA」飛機的憾事。