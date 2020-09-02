快訊／新版護照亮相　放大「TAIWAN」、ROC圍繞國徽

▲行政院新版護照記者會外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥、蔡文鈴／台北報導

爭議多時的台灣護照封面，日前於立法院通過加上「台灣」、「TAIWAN」字樣提高辨識度，行政院2日上午10點公布新版護照封面，放大「TAIWAN」、「TAIWAN PASSPORT」的字樣。

吳釗燮表示，世界各國護照封面，無論語言都會登載國名或簡稱，世界民航組織也規定護照要登載國名，新版護照將過去位於護照中央的「Republic Of China」，改為放在國徽旁，以環繞國徽的方式呈現，提升設計感增加辨識度。

新版護照更新三項重點，一、保留現行版本的元素及架構，包括中華民國、REPUBLIC OF CHINA、國徽、TAIWAN、護照、PASSPORT，以及顏色不變，主要仍是以凸顯台灣辨識度為原則；二、放大「TAIWAN」字樣並將「TAIWAN」 及「PASSPORT」字樣緊鄰，強調為「台灣的護照」，清楚且容易辨別；三、登載中、英文正式國名，並將英文正式國名 「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，維持尊崇性，更增添設計感。

吳釗燮提到，在整個討論過程當中，希望所有護照封面重要元素都能夠保留，但是國人在今年新冠肺炎疫情開始，期望可以凸顯台灣能見度，避免被人誤解為來自中國，也因此經過很多討論之後，現行這個做法，最能避免外界混淆，也維持原來正式國名在我們護照上面。

至於何時可以更換護照，吳釗燮說，盡量明年1月來趕，看可不可以在元旦來換，去領事事務局辦新的護照，程序都一樣。

▲行政院公佈新版護照記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



▲舊護照(左)、新護照(右)。（圖／記者蔡玟君、陳家祥攝）