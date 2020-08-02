立院「雙陳」戰火燒高雄！陳以信4字藍袍攻老巢　喊話3Q哥：多學台灣歷史

▲國民黨立委陳以信到高雄，穿印有「又高又雄」字樣的衣服踢館陳柏惟 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

國民黨不分區立委陳以信南下高雄旗津，幫同黨的高雄市長補選候選人李眉蓁輔選，不過這一次他另有目的，就是要反擊台灣基進的立委陳柏惟。之前在陳以信提出高雄「又高又雄」時，陳柏惟反酸大直「又大又直」，陳以信2日特別穿上一件戰袍，在旗津渡輪上說「又高又雄」的由來，提醒陳柏惟「多學台灣歷史」。

陳以信今天出現在高雄鼓山輪渡站前往旗津，之前擔任立法委員陳學聖助理的他，曾經在高雄住過一段時間，因為他特別選在旗津渡輪上頭再次提到之前備受爭議的「又高又雄」，還穿上一件印有「又高又雄」的衣服來講述這一段歷史。

▲國民黨立委陳以信到高雄，穿印有「又高又雄」字樣的衣服踢館陳柏惟 。（圖／記者吳奕靖攝）

「我想又高又雄是真的，有這個委員同仁說又大又直，其實我後來研究發現又大又直也是真的，所以他後來這個批評也是真的。我想這個過程當中，讓我們更加深刻反思台灣地名很多的由來跟台灣過去的歷史，在這個基礎上我們對過去的歷史有多了解，對未來有更多的期待，有共同的努力，我覺得是這個階段是重要的一件事」。同時他也要跟台灣基進的立委陳柏惟說：「我們對於台灣歷史就應該好好的來學習、了解，對於未來我們應該好好構圖，來找出台灣發展的路」。

▲國民黨立委陳以信到高雄，穿印有「又高又雄」字樣的衣服踢館陳柏惟 。（圖／記者吳奕靖攝）