李登輝98歲辭世！陳柏惟：獨立國家的先行者將永留台灣史

記者楊庭蒝／綜合報導

前總統李登輝30日晚間病逝，享耆壽98歲。立委陳柏惟晚間於臉書悼念，他指出李登輝前總統不僅在台灣民主化的篇章上，享有重要的地位，他領導的許多政策，也形塑了21世紀初台灣的政經結構、自我認同、以及國際關係走向。

▲陳柏維發文悼念李登輝。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）

陳柏惟表示，在2020年這個多事之年，歷史上又多了一筆紀錄。前總統李登輝先生於今晚辭世。李前總統在台灣的民主史上，是第一位在台灣出生長大的總統，也是第一位由台灣人民投票選出的總統。李登輝時代的結束，其實也代表有著台灣認同的全新世代的開始。

陳柏惟也表示，距離李前總統卸任，已經20年的時間，政黨也已輪替三次，當今執政的蔡英文總統，正是最能繼承李登輝政治思想與手腕的領導者。而「李登輝思想」由藍到綠，也象徵台灣政治版圖與對外關係的演變，更以是台灣主體性的形成、對中國的戒心、立足亞太的海洋世界觀這三點，認為在李登輝留下的政治遺產中，有幾點輿論反應不一的政策，卻正好在這多災多難的2020，展現了其價值。

陳柏惟強調，李登輝時代，在透過合縱連橫的手法擺平了蔣家黨國體系後，逐漸將中國流亡政權，轉變為代表本土利益的政權。雖然，在李時代，只完成不到一半的去殖民化，只解除了殖民權貴的壟斷，而未撼動與之合作的騎牆派利益團體，而使公民社會的建立未能盡全功。但以李處境之艱難、黨內地位之兇險，漸進式的「改變國體」已屬不易。

最後，陳柏惟認為在李登輝時代，對抗強權壓迫，而不追求壓迫弱小的「台灣國族主義」正式誕生，在他執政下出生的一代，有可能成為「台灣國」狹義上的第一代國民。若是台灣在驚濤駭浪中站穩陣腳，在我們子孫的時代裡，成為太平洋西緣美麗強大的富饒島國，李登輝總統，將以民主的推手，獨立國家的先行者，力抗中國霸權的政治家，永遠留下在台灣史上的地位。