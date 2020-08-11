陳柏惟自爆⋯郭克銘曾找上門求認識　還有人「開價300萬」陳情

▲基進黨立委陳柏惟於廣播專訪時爆料，郭克銘曾找上門求認識。（圖／記者屠惠剛攝）



實習記者李佩弦／台北報導

立委集體收賄案仍在調查當中，目前4名立委遭監所關押2個月。台灣基進立委陳柏惟11日在接受廣播訪問時自爆，曾有人開價300萬要陳情，甚至也曾接到這次立委收賄事件中遭收押的「白手套」是知管理顧問公司總經理郭克銘的電話，要拜訪「求認識」，但被助理擋掉，所以沒見到面。

陳柏惟今在廣播節目中爆料，曾經有人開價300萬來陳情，要求幫忙處理案件，被自己拒絕了；郭克銘也曾透過助理想要拜會，自稱「只是想認識各個委員」，但助理幫他擋掉了，他也是看到新聞之後，才知道郭克銘有約見面，只是沒見到。

陳柏惟表示，立委一個月有42萬可以聘請助理，不過助理的工作性質差很多，這42萬要怎麼分配，每一位要花費多少錢、你要請什麼人都很重要，因為你請的助理團隊，就會是這個政治人物檯面上的形象。

陳柏惟強調，助理團隊的培養非常重要，台灣政治不錯的地方是我們都用素人，大部分都是年輕人，會比較有熱忱。立委不可能認識所有人，很多事物都得靠助理整理、告知，如果助理把好的說成壞的、壞的說成好的，立委也無法判斷，所以助理把關很重要。

另外，陳柏惟也不忘誇讚自己的助理，「對地方也很有熱情，也會把交代的事情都做好，都讓人很放心」，而他選助理的原則，就是必須對土地有熱情，且也願意把自己的時間奉獻出來。