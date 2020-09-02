國民黨：新護照REPUBLIC OF CHINA幾乎消失　民進黨格局狹隘

▲新版、舊版護照封面比較。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

行政院2日公布新版護照，縮小「REPUBLIC OF CHINA」保留國徽。對此，時代力量黨團表示無法接受要提案修法，而國民黨則抨擊，民進黨再次撩撥意識形態，將中華民國的正式英文國名「REPUBLIC OF CHINA」縮小到幾乎消失，對台灣的國際地位沒有任何幫助，凸顯民進黨執政格局的狹隘！

國民黨認為，護照設計應兼顧我國特殊國情與彰顯英文正式國名，前版設計已收兼顧之效，若要進一步改版以凸顯TAIWAN，應無必要將中華民國的英文正式國名「REPUBLIC OF CHINA」極小化，小到成為不用放大鏡幾乎無法辨認的「裝飾圖案」，如此改版反而失去了讓中華民國走進國際、彰顯國家的機會，衍生自我矮化爭議，不知其必要性何在？

國民黨指出，我國現行的護照已加註「TAIWAN」，且兩岸的護照顏色完全不同，外國混淆兩者的機會不大。如果外交部擔心此名稱可能與對岸的名稱混淆，應全力向各國解釋兩者之差異，增進國際社會對「REPUBLIC OF CHINA」的認識，僅模糊的稱國際社會可能將兩岸護照搞混就要更動護照封面的樣式，很難不讓人認為這是政府出於意識形態及政治考量。

國民黨表示，外交部為中華民國最高涉外機關，爭取中華民國實質國際空間和地位，是其重要任務，以前總統馬英九執政期間為例，中華民國不僅維持一定程度邦交國數目，馬前總統任內國人旅遊免簽國數目更大幅增加，外交部職責所在，應是維持國際競爭力與實質地位，而非僅在圖騰上塗抹雕琢，應該務實不務虛，才是正本清源之道。