過年「用好油」顧健康！網紅可藍送橄欖油陪老媽煮年菜　Yuki清爽「加油」顧身材

▲過年烹煮年菜時，只要選對油並且控制好油溫，年菜就能美味又健康。（圖／資料照，記者張一中攝）

消費中心／綜合報導

農曆春節慶團圓，從除夕圍爐開始，餐桌上少不了一道道的豐盛年菜，吃得心情爽快，身體卻可能承受不住這樣的美食「轟炸」。想要吃得有品質，除了新鮮食材，還必須從每盤菜餚都使用的「油」下手，選好油並且了解油品的最佳烹調方式，才能吃得澎湃又顧好全家人的健康。

國民健康署建議，料理時選用植物性油脂，內含較多不飽和脂肪酸，有助健康，像是「得意的一天」義大利原裝進口橄欖油，就含有單元不飽和脂肪酸達78%以及營養的橄欖多酚，用它來煮菜，從第一關就讓家人吃得安心。

想讓年菜煮起來美味又健康，依照油脂發煙點（加熱時剛起薄煙的溫度）選擇料理方式、掌握油品烹調溫度也是關鍵之一，很多人認為橄欖油不能高溫，其實只要選用經過專業精煉的橄欖油，即可製作各式料理。不少過年大菜像是糖醋魚、紅燒獅子頭等，都需要大火快炒或煎炸，可選用發煙點達攝氏210度的得意的一天義大利純橄欖油（100% Pure Olive Oil），除了吃得到食物的營養美味，還能嚐到芬芳的橄欖果香；得意的一天特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）發煙點為攝氏180度，則非常適合製作涼拌的年節開胃小菜。

▲得意的一天橄欖油，義大利原裝進口，提供兩種不同橄欖油適合不同料理方式，品質優、更安心。（圖／截自得意的一天官網）

知名網紅可藍時常在臉書分享自己下廚的心得成果，自從有了孩子，可藍更加注重食用油的品質，挑選油品首要選擇熟悉的品牌，對品質更安心。今年春節，可藍選擇自己很喜歡、一直在用的得意的一天橄欖油，打算用它為家人準備豐盛美味的年菜，回娘家也選擇得意的一天春節限定「義大利經典橄欖油禮盒」表孝心，內含2瓶1L的義大利純橄欖油（Pure Olive Oil），不光是要用熟悉安心的品牌，補好補滿媽媽的廚房，更要和媽媽一起用橄欖油煮出懷念又好吃的「媽媽的味道」。

▲可藍當媽後，除了注意蔬菜攝取，避免肉品食用過多之外，料理用的油品選用得意的一天。（圖／截自可藍fb）

知名親子部落客Yuki也提到，近來她因為實行減醣而勤於料理，除了多吃原型食物，好的油脂也非常重要，所以她不論熱食或冷盤都很常使用得意的一天純橄欖油。過年到了，Yuki表示還是要保持健康的飲食習慣，她選用鮭魚搭配得意的一天橄欖油和檸檬並用氣炸鍋料理，一道「檸檬鮭魚排」快速完成，加了橄欖油的魚肉無敵滑嫩；年節大魚大肉得多吃點蔬菜均衡一下，Yuki端出蝦仁生菜沙拉，只要洗淨生菜，擺上番茄、蝦仁，淋上得意的一天橄欖油、撒上黑胡椒，吃起來爽口不油膩，過年有魚有蝦超豐富！

▲Yuki家的年菜有魚有蝦，而且用得意的一天橄欖油烹調，口味清爽又健康。（圖／截自Yuki's Life fb）

▲得意的一天推出義大利經典橄欖油禮盒，內含義大利純橄欖油1L共2罐。（圖／得意的一天提供）

年節期間，不論是走春到別人家作客或是返鄉與父母團聚，可藍、Yuki推薦金色禮盒包裝的得意的一天「義大利經典橄欖油禮盒」，全聯及各大量販、電商平台都買得到，造型有質感又高貴不貴，送禮有品味還能不傷荷包，最重要的是，透過好油傳達希望對方健康的心意，新的一年持續為彼此的感情「加油」打氣。

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