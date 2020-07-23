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新手苦惱「氣炸鍋」怎麼挑！網評「關鍵3要點」拿了振興券直接入手大廠牌

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▲▼氣炸鍋,減油,小資族,家電,致癌,飛利浦。（圖／品牌提供）

▲只要簡單步驟就能變出一桌少油好菜，讓去年爆紅的氣炸鍋風潮延續至今。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣人愛吃炸物，但吃多了又擔心健康疑慮，因此近年廚房家電市場主打簡單操作、減油也能擁有酥脆口感等特點的小家電「氣炸鍋」，果然立刻被煮夫煮婦奉為新一代「廚房神器」，網友還在社群上成立社團，讓大家每天都能分享自己的氣炸鍋料理，無論是平日為家人準備健康減油的三餐，或是爲朋友聚會做幾道氣炸小點，只要準備好食材，炸物鹹點甚至蛋糕甜點都能用氣炸鍋簡單完成，讓餐桌更加分。趁著拿到振興券，不少躍躍欲試的新手近來也紛紛列出自己的需求與預算，PO文求解，「氣炸鍋該怎麼挑？」

氣炸鍋的爆紅，讓市場上頓時出現各種選擇，動輒甚至可達千元價差，若是只注重省錢卻忽略品質，恐對家人健康造成隱憂。不少網友提醒，以氣炸鍋烹調食物固然可以減少油脂攝取，但若因鍋具本身的加熱方式設計不良，反而會造成食物受熱不均，出現食物外表烤焦、內裡卻還不熟的窘況，丟了浪費食材，若不經意入口更等於把致癌物吃下肚。

就如同多年前，網路上對於電鍋內鍋材質的討論，營養師黃怡華（Allie）提醒氣炸鍋使用者：「若氣炸鍋內鍋材質不佳，有可能因高溫烘烤導致鍋內釋放有毒致癌物質，或是可能在清洗時造成塗層剝落，一不注意可能就把這些有毒物質吃下肚，長期下來對健康更是一種慢性傷害。」

無論是什麼鍋具，內鍋往往就是決定鍋具、料理好壞的關鍵。料理作家JJ5色廚也補充：「若使用的鍋具品質不佳，例如一拉開內鍋就聞到濃濃化學異味、或是烹煮時造成塗層剝落，都可能會產生致癌物質，不只擔心料理的呈現不夠完美，更擔心品嚐料理的人的健康。」

▲▼氣炸鍋,減油,小資族,家電,致癌,飛利浦。（圖／品牌提供）

▲也愛使用氣炸鍋做料理的JJ5色廚老師提醒，選購氣炸鍋最該注意的就是內鍋的塗層品質。

除了內鍋材質，網路上也統整選購氣炸鍋的3大要點，消費者在乎的不外乎是品質保證、穩定可溫控且能均勻烘烤的加熱技術，以及針對居家環境安全的過熱保險機制。符合這些條件的氣炸鍋，才能讓使用者做得開心，家人朋友也吃得安心。

然而想入手好用、好吃又安全的氣炸鍋，消費者應該都同意只能從大廠牌找起，全球家電大廠飛利浦就是讓不少網友生火的品牌之一。相較於便宜但可能從沒聽過的小品牌，飛利浦提供最基本、由台灣經濟部標準檢驗局認可的BSMI證明，另也擁有財團法人電子檢驗中心的檢驗認證，避免使用或故障時導致電擊、起火等危險狀況發生，就算新手操作也不用再緊張兮兮。

▲▼氣炸鍋,減油,小資族,家電,致癌,飛利浦。（圖／品牌提供）

▲氣炸鍋的發明讓新手也能快速完成一道道精緻美味，但關乎食安問題的設計卻不能馬虎。

料理手法獨特的氣炸鍋，從內鍋到機身用料，都需缺保在高溫烹調下不會產生有害物質。「丁經」的消費者都知道，品質保證不是品牌自己說了算，因此飛利浦也請來第三方公正單位，針對內鍋、全機進行檢驗。

身負「食物與健康的距離」重責大任的內鍋，選用抗氧化、耐高溫的鋼板製成，在高溫烹調下不變形，同時也採用六層微米塗層技術，經過耐磨損、耐腐蝕的品管測試，在正常的刷洗過程無需擔心塗層剝落為健康帶來風險。飛利浦更進一步思考消費者使用行為，以日常使用習慣做為檢測條件，在200度高溫烹調環境下，進行長達600小時的高溫空燒測試，經SGS檢測無毒*，證實苯乙烯、萘等致癌物零揮發，讓飛利浦健康氣炸鍋在安全健康上，都能由內而外幫全家人把關。

▲▼氣炸鍋,減油,小資族,家電,致癌,飛利浦。（圖／品牌提供）

▲飛利浦健康氣炸鍋操作版面與機身打造得簡潔時尚，輕鬆就能為家中廚房增添吸睛亮點。

氣炸鍋之所以能以少油甚至無油，做出無違和的油炸口感，主要原理是藉由鍋內的熱氣旋循環對流，幫食物加熱至熟，並同步烤出色澤與酥脆口感。飛利浦氣炸鍋更獨家打造出「海星底盤」，此項專利可增加對流時的反射面積，讓熱氣旋達到360度全面循環，確保每份食材都經過均勻烘烤，避免外熟內生等「超落漆」狀況發生。

無論是大家庭或是單身公寓，造型小巧時尚的氣炸鍋，都能滿足不同客層的日常需求。然而，只要是和家人健康密切相關的廚具，在選購時就不能單以低價做為優先考量，從專家到網友都在提醒，選擇品質保障、從內到外都經過嚴苛標準檢驗的氣炸鍋，才能讓家人吃得安心健康。即使是小資族，現在也正好能利用振興券的時機「減擔」入手，別為了省小錢而賠上最重要的健康。

*依據SGS測試報告，HD9642、HD9240皆不含苯乙烯等14項致癌物質
 

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