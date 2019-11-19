跟阿基師學冬令進補：得意的一天五珍寶好油　不用細火慢燉　營養一樣到位



▲阿基師出席得意的一天「在家下廚趣，美味好油食光」活動大展廚藝。

消費中心／綜合報導



隨著天氣轉涼，不少家庭餐桌上陸續出現冬令進補菜色，媽媽們辛苦熬湯，就是為了讓全家人把滿滿的營養吃下肚、補足身體所需的能量。擅長各式經典台菜的名廚「阿基師」，近期出席得意的一天「在家下廚趣 美味好油食光」活動，現場吸引眾多愛好料理的民眾、爭相一睹大廚的料理技巧，而阿基師也大方透露，愛護家人的方法很簡單，就是用好油煮好菜，像是「得意的一天五珍寶」好油就被他列入必備油品清單。

阿基師在活動現場示範兩道色香味俱全、營養滿分的料理，只要簡單幾個步驟就能快速上菜！首先示範「淨炒鴛鴦鮭魚」，阿基師分享，選用得意的一天五珍寶作基底，不論鮭魚或炒蛋、炒菜都能輕鬆逼出油香氣，讓料理更加美味，不僅光看就令人食指大動，還能讓家人吃了頭好壯壯。





▲現場示範用得意的一天五珍寶作菜：淨炒鴛鴦鮭魚。



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另一道「酸菜青椒炒鮮魷」更是絕佳，阿基師分享料理中卷的小撇步就是不能煮久，最好放入75℃溫水鍋，汆燙10秒就要撈出，之後再連同酸菜青椒等配料，放入用五珍寶預熱的鍋中，加上調味料快炒後即可起鍋，完成後的酸菜青椒炒鮮魷看起來油油亮亮超吸睛，吃起來卻意外清爽，讓現場的婆婆媽媽驚呼連連，大讚厲害！





▲現場示範用得意的一天五珍寶作菜：酸菜青椒炒鮮魷。



得意的一天x阿基師：酸菜青椒炒鮮魷食譜 https://reurl.cc/Znl8RA

阿基師料理時與大家分享，其實冬令進補料理關鍵就在油品的選擇，只要油品用對了、加上食材本身營養，不用細火慢熬，也能達到為全家人進補目的。他在料理時選用的「得意的一天五珍寶」是用5種優質健康油種完美組合，並參照美國心臟協會建議的4:8:1脂肪酸黃金比例、補充人體脂肪酸的所需量，經過動物實驗證實有助於降低血清中總膽固醇。





▲得意的一天五珍寶掌握多元不飽和脂肪酸：單元不飽和脂肪酸：飽和脂肪酸=4:8:1完美脂肪酸比例。



更重要的是，得意的一天不只是照顧吃的健康，連煮飯的人往往「吸油煙就飽」的困擾，得意的一天也設想周到，五珍寶不易起油煙、超過220度的發煙點，讓媽媽們煎煮炒炸都能好安心，也讓現場目睹料理過程只聞料理香，不沾油煙臭的民眾都讚不絕口！

品牌表示，得意的一天經過世界最嚴謹的SQF最高等級認證，而且是全台銷售第一的食用油品牌(註)，透過高品質產品與服務，成功收服每一位愛護家人健康的媽媽心！得意的一天五珍寶除了各大賣場都不時有促銷活動外，近期為體貼沒有開車的媽媽們每次到賣場買油，還得一路扛回家重到歪腰有苦說不出，因此推出線上購的便利服務，現在加入會員還可以獲得100元購物金，從此幫大家將好油直送到家，免搬免扛揪感心！



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▲得意的一天食用油高品質，擁有國家健康認證以及全球食品安全促進會（Global Food Safety Initiative，GFSI）所認證的SQF(Safe Quality Food)標章。

註：全台銷售第一的食用油品牌參考Kantar 2019年最新市調資料。