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集合啦「黃阿瑪」運動會！入手衛生紙做超Ｑ勞作　邀貓皇、奴才甩肉動起來

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▲▼春風衛生紙，黃阿瑪。（圖／ETtoday）

▲貓奴荷包注意，超Ｑ的「春風衛生紙 x 黃阿瑪」近期又要出第2版啦！（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

防疫期間貓奴終於有理由不出門，不過每天在家快樂嚕貓，無意間是不是和主子一起變胖了？在貓奴心中已經列為「必收藏」的春風衛生紙，近期再度推出2款主題包裝，一樣具備療癒DIY的設計，這次更是要讓胖一圈的奴才動手做勞作，再陪圓滾滾的貓皇一起動ㄘ動！

養貓的奴才都知道，貓皇成年結紮後往往就懶得動，肥美的身軀攤在地上固然可愛，讓人想把頭埋進牠們的肥肚肚，但過於肥胖就跟人一樣會有健康問題，此次春風推出「海陸運動會」2種包裝與超萌小物設計，就是要幫奴才拉著主子一起「動起乃」。

想讓貓咪願意起身活動，其實不難，奴才不妨試著激起牠們原始狩獵性格的方式，像是找到會發出特殊聲音的物品，並發出明顯的聲音引起貓咪興趣、起身尋找。無時無刻都超萌的貓皇，與牠們的遊戲過程不免要拍照、錄影，再與社群朋友分享，不少「丁金」的奴才甚至還會自備可愛道具，讓影像、回憶更加分，創意互動也能讓有貓的生活點滴更加繽紛趣味！

▲▼春風衛生紙。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼宅在家的貓奴別只是坐著不動，快拿起剪刀裁下外包裝，再利用雙面膠、紙張、木棒、棉線等材料，幾分鐘就能完成超萌打氣勞作。

▲▼春風衛生紙。（圖／記者黃克翔攝）

但是，手不巧的奴才難道就沒有和貓皇快樂放閃「權利」嗎？別擔心，春風衛生紙聽到苦手貓奴的心聲，如今分別在全聯、大賣場推出「水上運動篇」、「陸上運動篇」2款包裝與超萌勞作DIY，只要跟著外包裝清楚又easy的步驟教學，手殘貓奴也可以一秒做出超可愛道具。

至於怎樣的創意互動，才能成功讓貓皇動起來，同時讓奴才捕捉到可愛畫面？第一步，先用選手領巾幫貓咪「ㄙㄟ豆」出最Ｑ造型，就是互動成功一半的關鍵！接著再用加油大聲公放大「希希簌簌」聲，配合應援手旗揮呀揮，就可以吸引貓咪「大噴跑」，最後擺上終點線旗，就可以捕捉到貓皇抵達終點的超萌一瞬，貓皇、奴才一起玩，甩肉動起來！

▲▼春風,黃阿瑪,衛生紙,勞作,貓奴,貓皇,運動會。（圖／網友提供）

▲將黃阿瑪領巾輕輕幫貓皇繫上，瞬間讓貓奴只想飆高音：「超可愛～～」（圖／網友提供）

▲▼春風,黃阿瑪,衛生紙,勞作,貓奴,貓皇,運動會。（圖／網友提供）
▲大噴跑結束回到終點站「抓抓板」的貓皇，輕鬆的眼神彷彿在說：「這小case好嗎！」（圖／網友提供）

不只讓貓奴與貓皇玩得開心，卸去創意包裝的衛生紙一樣hen有「內涵」。死忠鐵粉都知道，春風紙張擁有使用者最在乎的不易破特性，同時還具有舒適柔軟的觸感，由於選用FSC守護森林國際驗證紙漿、不含螢光劑，讓人使用後也能安心投進馬桶，跟它說掰掰。

▲▼春風衛生紙。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼春風近年持續推出話題新品，2020年再度以「好用又好玩」的創意包裝搶攻貓奴荷包。

▲▼春風衛生紙。（圖／記者黃克翔攝）

看到春風衛生紙攜手黃阿瑪再次動感出擊，貓奴們又要腦弱搶下單了嗎？先別急，不同通路各有獨家優惠！即日起～7/16（四）在全聯購買春風黃阿瑪衛生紙，享買一送一優惠，不趁現在囤貨真的說不過去。7/15（三）～7/29（三）大潤發也針對春風黃阿瑪衛生紙、袖珍包面紙祭出特別優惠。創意包裝搭配兼具高品質的衛生紙，讓人一次就囤一大箱，大大滿足奴才與貓皇玩樂與生活的需求。

《促銷活動依通路現場公告為準》

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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