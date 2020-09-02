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和妻吵架隔天收「報復便當」！47歲人夫秒後悔：真的好羞恥

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▲網友和妻子吵架後收報復便當。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫一拿出便當盒，讓他秒後悔。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

日本一名人夫在推特發文表示，先前和妻子吵架後，結果隔天上班吃午餐時，他一拿出便當就讓他瞬間後悔和妻吵架。原來他老婆將便當盒換成日本卡通「魔法使光之美少女」，不過有不少網友主婦直呼這招很讚，認為他的妻子還算善良，沒有給他空便當盒就很不錯了。

日本47歲人夫@hotatemamasan在推特PO文表示，昨天和他老婆吵架後，沒想到隔天便當盒就被換掉，從照片上可見，是日本動畫「魔法使光之美少女」的便當盒，盒上還印有2個卡通主角的圖案。他附文寫道，這對47歲的中年男子來說是一件很羞恥的事情，讓他笑著寫下「47歲的夏天」。照片獲得17.4萬人按讚

@hotatemamasan也解釋說，這是他女兒小時候用的便當盒，老婆為了懲罰他，還特地找出來，最後他也開玩笑道，「竟然不是初代光之少女，或Smile光之美少女，這實在是太過分了」。

PO文獲得17.5萬人按讚，不少苦主也都跳出來，紛紛上傳自己曾經收到過的「報復便當」，大多都是拿孩子不要的卡通便當盒，但有一名網友就沒那麼幸運了，因為他拿的是什麼都沒有的「空便當盒」。

不少網友看到文章後也紛紛留言表示，「幸好打開不是生米」、「可能下次打開便當盒都是梅子」，也有不少人妻得知後，覺得這招非常有效。

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