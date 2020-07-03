手搖控的今夏新選擇！穀物專家搶攻「奶茶、咖啡」市場　清爽口感一秒圈粉

▲究竟是誰，在近日大大擄獲女孩們的心？連國民女友「溫妮」都發文表示「很可以」。（圖／擷取自溫妮IG）

消費中心／綜合報導

炎炎夏日，讓人只想待在室內吹冷氣滑手機！眼尖的網友最近不約而同發現，社群上的女孩們最近正瘋傳「清爽系」飲品，不論平常是手搖控或是咖啡控，全都被征服，就連國民女友「溫妮」也宣告淪陷。仔細觀察美照發現，原來是穀物專家桂格一次推出2款清爽新產品，意想不到的風味果然吸引女孩們的目光，清爽的包裝設計與口感，更是進一步席捲女孩們的心。

近年健康飲食風潮吹起，愛美的女孩也開始檢視平常吃下肚的東西。有些人將米飯麵食改成燕麥穀片，戒不掉濃郁奶香手搖飲的女孩，也以口感更清爽的燕麥替代牛奶。觀察到燕麥風潮興起，身為健康食品領頭羊的桂格當然也不能錯過，一次推出「燕麥奶茶」、「燕麥咖啡」2款燕麥飲品，要滿足所有消費者的心，果然率先被擄獲的行列中，就有甜美女孩「溫妮」。

▲口感比起一般奶茶、咖啡更為清爽少負擔的燕麥奶茶、咖啡，讓愛美如溫妮的女孩們，都可以輕鬆即開即飲。（圖／擷取自溫妮IG）

一向愛喝咖啡、奶茶的溫妮，在嚐鮮2款新品後發現：「比起一般的奶茶、咖啡喝起來更清爽，也有健康的感覺，很順口也不會太甜。」喜歡運動、重視健康的她也大讚燕麥奶茶、咖啡無添加香料、色素、膠的單純成分，格外清爽的口感讓她甜喊「完全很可以」，飲用前搖一搖，讓被磨成粉的燕麥均勻分佈，每一口還可以喝到滿滿的燕麥穀物香氣。

▲▼新上市的燕麥奶茶、咖啡，不只可以替代每天固定一杯的手搖飲或咖啡，對於吃得簡單的女孩來說，更是多了一個早餐或輕食選擇。（圖／擷取自「oh_kiyomi」、「linlin__40」IG）

天氣一熱，大家往往會買杯手搖飲解饞消暑，但若是想追求清爽健康，不妨走進便利商店選擇桂格燕麥奶茶，享受燕麥的香氣與錫蘭紅茶的茶香，特別的是，燕麥零膽固醇亦能減少身體負擔，這是確保今夏持續維持身心清爽小秘訣。若是每天早晨需要一杯咖啡提神，桂格燕麥咖啡擁有獨特的燕麥香氣，亦不搶去阿拉比卡咖啡的滋味，用煥然一新的風味，為學生、上班族一早混沌的腦袋馬上補足活力。

▲更有飲食習慣不佳的女孩表示，想從燕麥奶茶、咖啡開始調整飲食攝取，希望能逐步改善消化機能、維持體內環保。（圖／擷取自「chencaicing」IG）

眾多女孩此次被這2款飲料一秒圈粉的原因，除了順口好喝的豐富內涵，包裝分別以活潑清爽的亮藍色、沉穩優雅的質感金，代表燕麥奶茶、咖啡，雙色搭配、辨識度高，隨意入鏡都是幫美照加分的亮點。

▲亮藍色、沉穩金的包裝設計隨拍即美，完全可以直出上傳吸粉按讚。（圖／擷取自溫妮IG）

讓眾多網美、消費者大讚「一喝就回不去」的燕麥奶茶、咖啡已上架販售，各大超商搶得火熱，同時7月帶著另一款奶茶新品「鮮豆奶茶」登場，三個品項一字排開、來勢洶洶！桂格鮮豆奶茶自即日起，可到7-11、全家、萊爾富、OK四大超商搶嚐鮮，比手搖店、咖啡廳還好買，就是要讓愛美族和奶茶咖啡控，都能跟上這一波拍照打卡的社群風潮。

▲桂格鮮豆奶茶。（圖／擷取自官網）

今夏飲品輕選擇

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