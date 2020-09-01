國民黨花蓮縣議會黨團「拒美豬」　制定自治條例為健康把關

▲▼國民黨花蓮縣議會黨團和全台22縣市議會黨團31日共同召開「顧健康·拒美豬」記者會。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中國國民黨花蓮縣議會黨團和全台22縣市議會黨團31日共同召開「顧健康·拒美豬」記者會，由黨團書記長謝國榮主持，會中對於蔡政府未向國人說明與國內畜牧業者溝通下即開放美牛豬進口台灣，引發食安問題都表強力反彈。



黨團書記長謝國榮表示，守護「國人健康」是縣議員的職責，蔡政府罔顧民眾吃的安全，選在國會休會期間，逕自宣佈自明年1月1日起開放進口，顯然漠視農民權益與人民健康！花蓮縣議會國民黨黨團將請花蓮縣政府速研擬制訂食品安全衛生管理自治條例後，送縣議會審議，為縣民健康把關。





花蓮縣議會議長並是國民黨花蓮縣黨部主委張峻也發聲表示，在蔡政府宣布進口的第二天，主席江啟臣即到花蓮與養豬業者見面，聽取業者心聲外也關心食安問題；美牛進口爭議始於萊克多巴胺添加至牛豬飼料中來增加牛豬瘦肉比例，但因恐有影響人體健康，歐盟已採禁用立場；為了國人健康台灣應該禁止含有瘦肉精殘留的肉類進口，同時也可以保護台灣畜牧業者，但在美方給台灣壓力下，執政黨卻為了討好美國同意開放進口、罔顧國人健康。



與會縣議員林宗昆、李正文、徐雪玉、徐子芳、周駿宥、陳玉妹等人對於瘦肉精的危害都憂心忡忡，表態支持「瘦肉精零檢出」，定會為花蓮縣民健康把關！高喊「反對鴨霸決策」、「堅守立場牛豬分離」，我們要買得安心、吃得放心。

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