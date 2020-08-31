幼兒園老師失控「狂揍3歲兒」！15童目睹全程...父心碎曝畫面

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六一名黃姓父親在臉書心碎PO文，貼出3歲兒子傷痕累累的照片，及一段老師「管教」的影片。原來，孩子就讀私立幼兒園小班，但老師疑似管教不當，用力拍打背部、臀部，導致孩子全身多處紅腫，「在幼稚園被打成這樣，看怎麼處理..」。貼文曝光後，在臉書上瘋狂轉貼，許多網友紛紛痛批「沒耐心就不要當幼稚園老師」、「好可怕」、「太過分」。

▲教室中約15個孩子，全程目睹教師施暴的畫面。（圖／家長提供）

影片中可見，孩子原先在地上坐著，但紫色上衣的老師不久後靠近，左手一把用力抓起孩子的手臂，右手瞬間狂拍打孩子的屁股；力道猛烈程度，可見孩子身體不斷晃動。隨後，老師將孩子一把拎到廁所，將人甩進廁所內，孩子也消失在監視器畫面中。

▲黃先生在孩子回家後，想幫孩子換衣服，沒想到衣服一翻起來竟然出現滿滿的傷痕。（圖／家長提供）

畫面清楚顯示，教室中約有15名孩子，全程目睹教師施暴舉動。之後，教師也進到廁所內拿拖把，來回擦著被打孩子原本坐著的地方，所有孩子目不轉睛地，緊盯著老師的一舉一動，沒人敢亂跑，而整個過程都被家長翻攝下來。

《ETtoday新聞雲》記者聯絡到該名黃姓民眾，黃先生向記者表示，當天大約五點將孩子接回家，本想幫孩子換衣服，不料衣服一翻起來竟然出現滿滿的傷痕，隨即前往學校詢問孩子在校狀況。黃先生說，一經詢問，教師彷彿已知來意，隨即承認有打小孩，並且道歉。園長則表示，教師因為一情緒控制不佳，才會失控出手打小孩。

黃先生向記者說明，孩子已帶去醫院驗傷，院方將代為通報社會處，而園長也允諾，將依幼兒園規定，把動手的陳姓女教師革職，但實際上後續如何處置，根本不得而知。孩子回家後不想去上學，也不敢去學校，擔心孩子心中留下驚恐陰影，該如何輔導抹滅，怕即便轉學也難以平復。

▲黃先生在孩子回家後，想幫孩子換衣服，沒想到衣服一翻起來竟然出現滿滿的傷痕。（圖／家長提供）

雲林縣政府教育處長邱孝文表示，尚未接獲正式通報，但已知曉此情事，明日將由教育處同仁前往幼兒園了解詳細情況，依實際發生情況開罰該幼兒園。

▲黃先生在孩子回家後，想幫孩子換衣服，沒想到衣服一翻起來竟然出現滿滿的傷痕。（圖／家長提供）

社會處林文志處長也說，目前尚未接獲正式通報，但已請婦幼隊啟動調查處理倘經調查及司法審理後，縣府府將依兒童及少年福利與權益保障法第97條規定（違反第49條第一項各款規定之一者，處新臺幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱）辦理，未來除處罰行為人之外，也會先請教育處針對受虐童進行心理輔導。

▲黃先生將孩子的傷拍下來貼在網路上，心碎表示孩子「在幼稚園被打成這樣」。（圖／家長提供）

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