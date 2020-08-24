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台中3歲童想回寄養家庭…被衣架打、吹風機燙！媽一旁冷眼　他「頭骨凹陷」慘死

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▲台中3歲男童遭父親凌虐致死，母親在一旁冷眼，雙雙遭判刑。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中3歲邱姓男童因剛從寄養家庭返家不習慣，屢屢吵鬧、要求返回寄養家庭，其父親及母親因此心生不滿，竟以衣架狂揍、吹風機燙臉，最終凌虐致死。檢方事後將邱父、邱母依家暴凌虐致死罪起訴，而歷經數月的審理，台中地院審結，分別判邱父15年、邱母8年4個月徒刑。

回顧案情，邱父及邱母育有3名子女，而男童是2人最小的兒子，但因男童出生後，家裡經濟狀況不佳，於是在2016年間將男童交由家防中心安置、寄養，直到2019年9月20日結束安置，2人才將男童接回照顧、扶養。

然而，男童返家後因不適應環境，屢屢吵鬧、並要求返回安置家庭，沒想到卻因此惹怒邱父而開始凌虐，不時以衣架揮打、用氣球繩綑綁其雙手，甚至用蓮蓬頭或徒手毆打，還用吹風機燙臉，而即使男童昏厥，邱父仍會等到他清醒後繼續凌虐。誇張的是，邱母目睹整個過程，卻仍睜一隻眼閉一隻眼，相當惡劣。

直到最後男童失去呼吸心跳，邱母才抱著他到醫院求救，而一開始還謊稱男童是吃了火龍果、芭樂後窒息，但院方發現男童全身佈滿了新舊傷痕，眼部有瘀青、手部有疑似掙扎所留下的挫傷，背部有結痂的舊傷，臉跟胸口則有被菸燙傷的痕跡，而頭蓋骨有凹陷且有顱內出血的情形，整起案件才曝光。

檢方調查後認為，邱男、王女惡性重大，最後分別依家暴凌虐致死罪及遺棄致死罪起訴，並請法院從重量刑。歷經數月的審理，台中地院近日審結，並依法判邱父15年、邱母8年4個月徒刑。

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