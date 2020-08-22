鳳山幼兒園爆惡師對小孩「掐嘴又扯髮」　媽看監視畫面心碎：以為他說謊不上學



▲網友控訴高雄鳳山一間幼兒園不當管教，控老師拉扯孩子頭髮。（圖／翻攝爆料公社）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鳳山一間幼兒園爆出疑似老師不當管教案件，有家長在《爆料公社》PO出監視器畫面指出，看到老師拉著孩子衣領和掐嘴巴拉扯，甚至助理老師還拉扯孩子的頭髮，看到畫面忍不住發抖，直呼怎麼會如此明目張膽。對此，該園負責人表示已經跟家長聯繫，並於下周一由老師、家長、園方一同討論，教育局也已接獲投訴。

▲網友控訴高雄鳳山一間幼兒園不當管教，控老師出手拉孩子。（圖／翻攝爆料公社）

有網友在爆料公社上PO出影片指出，自己的孩子於高雄鳳山一間幼兒園就讀，21日中午11時左右打開學校的視頻，看到孩子在教室哭，這時班級裡三個老師有在忙換尿布的，有在忙打飯的，還有一個再幫小朋友吹頭髮，但孩子哭了大概15分鐘左右，卻沒有一個老師過去過去安撫他，甚至最後老師拉過去直接餵飯。

網友表示：「而大概中午，又看到助理老師把孩子拉到椅子上坐，助理老師再給其他小朋友梳頭髮，我兒子想要走結果被老師拉衣領和掐嘴巴拉扯，之後助理老師有拉扯我兒子的頭髮，最後把他拉倒在一邊，等孩子起身明顯看到小朋友捂著臉在哭了。看到這裡我整個人都在發抖，怎樣在有監控器的情況下這麼明目張膽。」

網友說：「當下馬上給孩子爸爸打電話放下工作，趕到幼兒園去看孩子 ，一進教室就聽到我兒子在哪裡大哭，說是玩滑梯摔到嘴巴，真的很氣，嘴巴上一個血泡腫起來。臉上還有下午老師掐過的紅色印記。前幾天兒子就和我說過老師會打他屁股，我以為他是不愛去幼兒園才說謊的，結果從今天監視器看到的狀況，看起來不是他說謊，是我錯怪他了！」

▲園方負責人出面說明。（圖／記者洪靖宜翻攝）

事情在網路上爆發後，也引來不少網友留言直呼「好誇張！」，該園發言人也對外受訪，對於到底老師有無動手，他僅回應已經跟家長約好周一(24日)一起說明討論，事發當天晚上也已經跟家長做聯繫，至於網路上影片園方表示不清楚。

▲教育局幼教科長陳怡婷。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市教育局於8月21日下午接獲家長投訴，立即依家長陳訴內容查察，請幼兒園保存提供監視錄影畫面，並由園方同步依兒少權法通報社會局。教育局表示，園方也問過老師，確實有抓小朋友的狀況發生，至於事情的發生的經過等等，要了解說為什麼老師要做這個動作，是在做管教，還是做怎麼樣的行為，還要釐清。

目前此案已進入調查，若是園方有違反幼兒教保及照顧法，將要求園方限期改善，若是屆期仍未改善，處負責人3000元以上3萬元以下罰緩，並得按次處罰。若情節重大或連續處罰3次仍未改善者，得依情節輕重減招、停招、停辦或廢止設立許可處分。