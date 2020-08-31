雲林200豬農陳情　張麗善：維持瘦肉精零檢出！「勿把農業當祭品」

記者蔡佩旻／雲林報導

中國國民黨雲林縣議會黨團與雲林縣政府今（31）日聯合舉辦「拒絕瘦肉精豬肉、捍衛全民健康」反對開放含瘦肉精豬肉記者會。雲林縣200多位豬農、從業人員到縣府陳情，雲林縣長張麗善疾呼，「不要把農業當貿易交換的祭品」，如此對於國內養豬農民不公平，強烈要求禁止含瘦肉精豬肉進口。

▲中國國民黨雲林縣議會黨團與雲林縣政府今日舉辦「拒絕瘦肉精豬肉、捍衛全民健康」反對開放含瘦肉精豬肉記者會。雲林縣200多位豬農、從業人員到縣府陳情。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林縣養豬協會副理事長林明彥表示，如果已經成定案的話，我們還是希望能夠在豬肉進到消費者餐桌之前能夠做到有效的把關及產品區隔，對於百億基金，必須要做有效的運用，以及公開透明，如可以看的話要盡量爭取到養豬業長期發展的基金，希望是定位在短期的基金，在整個畜產業長遠十年至十五年的基金使用規劃上百億是不夠的。

▲雲林縣養豬協會副理事長林明彥表示，如果已經成定案的話，希望能夠在豬肉進到消費者餐桌之前能夠做到有效的把關及產品區隔。（圖／記者蔡佩旻攝）

林內鄉衛生所主任江炯宏醫師表示，萊克多巴胺原用於治療氣喘，在使用於家畜養殖上可增加瘦肉比例、減少飼料用量，因此被泛用在動物飼料之添加物，更經研究發現，動物在停藥12小時後，於肺、胃、腸的殘量仍高，亞洲國家普遍有食用內臟習慣，故潛在風險高，因此仍列違禁藥。

雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，政府立場必須非常明確，萊克多巴胺的美豬進口台灣，那為什麼事先都沒有與豬農、相關產業的幹部做事先的溝通，而是在上週五突然宣佈訊息，許多豬農措手不及，不知如何因應，今天召開記者會就是要表達我們雲林縣政府的立場，就是我們堅決反對。

▲雲林縣長張麗善疾呼，「不要把農業當貿易交換的祭品」，如此對於國內養豬農民不公平。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，針對中央政府貿然引口含有瘦肉精的美國豬肉，我們要求希望中央政府可以懸崖勒馬，未來勢必衝擊豬農生計外，豬肉市場上是無法公平競爭的，更會危害到全民的健康。雲林縣捍衛民眾健康、豬農權不容打折，縣政府將依「食品安全衛生管理自治條例」，維持萊克多巴胺零檢出，若食品業者販售豬肉、相關製品驗出含瘦肉精罰款6萬至2億元。

▲中國國民黨雲林縣議會黨團與雲林縣政府今日舉辦「拒絕瘦肉精豬肉、捍衛全民健康」反對開放含瘦肉精豬肉記者會。雲林縣200多位豬農、從業人員到縣府陳情。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善提到，雲林縣整個養豬產值在750億以上，全民健康並非是100億可以買賣的，今天如果因為貿易開放萊克多巴胺的美豬，未來會不會引進含有基因改造的大豆，再來有可能有一些不良的藥品也將無法抵擋著，將會雪崩式一再進口。

雲林縣議員黃文祥、王又民等人表明不排除北上抗議，向政府明確說不，副議長蘇俊豪表示，議會將力挺縣政府修改「食品安全衛生管理自治條例」來提高最低罰則，杜絕瘦肉精危害縣民健康。

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪表示，議會將力挺縣政府修改「食品安全衛生管理自治條例」來提高最低罰則，杜絕瘦肉精危害縣民健康。（圖／記者蔡佩旻攝）



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