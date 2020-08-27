台南小媽虐死1歲女嬰　惡表姊冷眼：剁一剁丟掉！判無期徒刑定讞

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的台南小媽虐死1歲女嬰案件，1歲6個月大女嬰長期遭17歲薛姓小媽媽與其表姊、表姊夫、李姓男友人輪流施虐、痛打，最後將女嬰虐死。處理屍體時，表姊甚至還冷眼說：「剁一剁好了。」最高法院審理後，依照「成年人殺害兒童罪」重判表姊與李男無期徒刑，表姊夫判刑18年，薛姓小媽則移送少年法院處理。全案定讞。

本案發生於去年初，當時1歲6個月大的女嬰被送進醫院，但早已失去生命跡象，全身傷痕累累。17歲的薛姓小媽還趕著要跟表姊等人一同前往KTV夜唱，醫院隨即通報，全案因此爆發。檢警隨即逮捕小媽、小媽的表姊（29歲）與表姐夫（30歲），以及一名同住的李姓男友人（30歲）。

檢警調查發現，薛女2018年11月帶著女兒進住表姐位於台南市北區的住家，因女兒常哭鬧，她與表姐等4人經常出手輪流打孩子，目的是要阻止孩子哭鬧。2019年元旦從小琉球玩回來後，他們認為女兒身上有嬰靈附身，所以經常哭鬧，因此打得更兇。從元旦起2週的時間，每天只讓女兒吃1餐180CC的奶粉，因為怕嬰靈吃了食物變更強，所以不讓女兒吃其他食物。

▲17歲小媽帶女投靠表姊，「扯嬰靈」下手毒打，打到女嬰清醒。（圖／翻攝臉書）

案發前一週，4人認為嬰靈纏身，所以不讓女兒睡覺。只要女兒想睡，4人會輪流持愛的小手打女兒，女兒睡著就打醒，直到1月15日下午出門前，已經發現女兒翻白眼，有死亡可能，大家還討論說如果女兒死在家裡就不好處理，但薛女還是抱著女兒到KTV唱歌。由於女兒已經超過30小時沒有進食，薛女點了一晚清粥給女兒吃，但女兒完全吃不進去。最後女兒完全癱軟，薛女告知眾人說女兒死了，表姊竟冷眼說「剁一剁好了。」李男則提議「丟到山上。」眾人開車離開時，薛女終於良心發現，將女兒送醫，全案才因此爆發。

案發後震驚社會，薛女因未滿18歲被送少年法院處理。檢方對表姊等3人依照「成年人殺害兒童罪」提起公訴。一二審均將表姊與李男重判無期徒刑，表姊夫則判刑18年。案經上訴第三審，最高法院27日駁回上訴，全案定讞。