台電雲林區營業處中元祈平安　關懷弱勢送愛心物資 

▲台電雲林區處持續發揮台電「關懷」的經營理念，延續辦理「送愛心關懷弱勢活動」，捐出普渡之供品並號召同仁認購捐助物資，總共募集近7萬元的白米、食用油、罐頭等食品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣電力公司雲林區營業處順應民間習俗並祈求同仁工作平安，於8月28日由顏錦義處長率領全體同仁及承攬商夥伴，舉行中元普渡祈福活動，祈祝全體同仁、承攬商夥伴工作平安零災害，以及供電穩定、電力建設順利，為社會大眾提供最好的電力服務。

台電雲林區處持續發揮台電「關懷」的經營理念，延續辦理「送愛心關懷弱勢活動」，捐出普渡之供品並號召同仁認購捐助物資，總共募集近7萬元的白米、食用油、罐頭等食品，於今(31)日由顏錦義處長帶領二位副處長及同仁，分別贈送予正德愛心廚房、華聖啟能發展中心、雲林縣身心障礙養護中心、及沐馨食(實)物銀行，將關懷與溫暖送予弱勢團體，為照護鄉親盡一份心力。

顏錦義表示，此次是今年第3次號召同仁奉獻己力發揮愛心，也再次獲得熱烈響應，非常感謝同仁也對同仁滿滿的愛心感到驕傲。顏處長表示，關懷弱勢、善盡在地企業社會責任，是台電雲林區處全體同仁共同的理念，並且以實際行動落實關懷，將愛心如同電力一樣，傳送到需要的地方。

收到捐贈物資的正德愛心廚房、華聖啟能發展中心、雲林縣身心障礙養護中心、及沐馨食(實)物銀行，非常感謝台電雲林區處同仁的愛心與熱心公益，尤其在新冠肺炎疫情影響經濟景氣下，社會各界對社福團體的捐贈也受到影響，在此時收到來自台電公司的愛心物資，是滿滿的感動與支持的動力。顏處長也希望藉此拋磚引玉，吸引各界更多善心投入，也讓台電的溫馨關懷情傳到需要的角落。



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