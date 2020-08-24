台中夜市馬尾女猛甩女童巴掌！生父不吭聲...目擊者怒PO網：希望親媽能看到

▲台中市一處夜市傳出女童遭旁邊這位綁馬尾的女子呼巴掌，全程被旁人拍下。（圖／取自網路）

記者鄧木卿／台中報導

台中市東區一處夜市8月1日晚上傳出虐童案，1名疑似不是女童親媽的婦人，只因女童頻頻喊熱，婦人就發狂賞了5、6個巴掌，打得女童右臉頰紅腫，而且還怒飆一旁靜默不語的男子，「下次來找我，就不要帶她來」，全程被目擊者PO上臉書，只希望女童親媽能看到女兒被打的這一幕；台中市社會局呼籲民眾，一經發現唯有及時通報，才能保護孩童。

台中市一個臉書社團在8月1日晚間PO出一張一家三口在夜市吃飯照片，PO文者說，突然看到那位「媽媽」瘋狂的罵小孩、賞小孩巴掌，爸爸就在旁邊看，後來聽見罵孩子的內容才發現好像不是親媽，因為媽媽對著男子說「你要寵他嗎？他這樣對嗎？他一直說他很熱，我也很熱啊」。

該名「媽媽」轉頭問孩子，「你有看到誰吹電風扇嗎？」孩子當時已經很害怕哭了起來，因此胡言亂語說「有」，「媽媽」這時暴怒，「誰，你跟我說誰」，小孩嚇得又哭了，「媽媽」發狂似的賞女孩巴掌，整個右臉都腫了起來，還轉頭問爸爸，「如果要這樣，以後你來找我，不要帶他，不然就兩個都帶回家去，不要來找我」。

PO者說，此時才理解，她可能不是親媽，而爸爸在哪裡？他就坐在一旁不發一語。

PO者語帶同情的說，孩子喊熱很正常，如果能安靜忍耐就不是孩子了，熱會使人脾氣暴躁，但也不能打小孩，即使打了小孩也要注意力道，不能因為不是你的孩子，就賞他5、6個巴掌，打到臉腫，還把她整碗飯都打翻，如果她是親生的，你會如此對待她嗎？

PO用意除了表達孩子好可憐之外，更希望孩子的親媽能夠看到，不要再讓你老公單獨帶孩子出門「約會」了。

社會局副局長陳仲良表示，孩子不是父母親的財產，幼童的權益每一個人都要重視，唯有即時通報，讓警方和社工能夠即時掌握相關事證，才有機會幫助這個小孩，幫助這個家庭。

他也呼籲，不論父母或一般民眾，只要看到小孩受到傷害或不當對待，每一位都應該要即時關心協助，通報110或113，讓社工即時介入了解，導正父母親不當的管教行為，社會局會就現有資料，請社工進一步了解，掌握家庭狀況。

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