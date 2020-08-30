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解析美豬牛進口5大層面！農委會公布17點Q＆A一次說清楚

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▲▼農委會公布17點Q&A一次說清楚為何進口美豬牛。（圖／取自農委會臉書）

▲農委會公布17點Q&A一次說清楚為何進口美豬牛。（圖／取自農委會臉書）

記者許展溢／台北報導

政府將在明年1月鬆綁美豬牛進口，農委會針對針此議題，整理5大層面，包括關於萊克多巴胺背景？為何要開放的緣由？是否會對產業造成影響？萊克多巴胺食用是否安全？和消費者不想買到如何避免？共17點Q&A完整說明。

Q&A中解釋萊克多巴胺是一種相對安全的乙型受體素，原本開發用於治療人類氣喘，但效果不佳，因此停止臨床用藥開發未正式上市。添加於動物飼料中可增加家畜家禽的瘦肉比例、降低脂肪比例及減少飼料用量等優點，因此做為動物肥育期飼料添加物。

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▲▼農委會公布17點Q&A一次說清楚為何進口美豬牛。（圖／取自農委會臉書）

▲農委會表示，美方非常關切我國採取的措施有無科學依據，並作為推動台美FTA的重要指標。（圖／取自農委會臉書）

至於為何要進口，農委會說明，在確保食安、照顧產業的前提下，政府希望爭取更大的國際空間， 因此經過嚴謹的風險評估後，參考國際規範開放萊豬進口。台灣是國際社會的一份子，除了考量國情與消費習慣，也必須遵守國際規範。政府針對含萊克多巴胺豬肉及30月齡以上美國牛肉進行嚴謹的風險評估之後，確認無食用安全疑慮，在落實標示與管理措施下，對產業應不致有影響，且促進台灣的國際參與，因此決定開放。

不少民眾擔心吃吃萊豬真的安全？農委會表示，含萊克多巴胺的美國牛肉已開放進口8年多，大家很習慣享用美國牛肉。美國豬肉與牛肉含有的萊克多巴胺是一樣的成分，每人每天要吃超過33片200克排骨，天天吃而且連續吃5到10年，才可能超過安全攝取量。

▲▼農委會公布17點Q&A一次說清楚為何進口美豬牛。（圖／取自農委會臉書）

▲▼農委會指出，政府會要求餐廳及小吃業者標明豬內臟的產地，讓消費者有所選擇。（圖／取自農委會臉書）

▲▼農委會公布17點Q&A一次說清楚為何進口美豬牛。（圖／取自農委會臉書）

若喜歡吃豬內臟，要注意什麼？農委會提到，目前進口的豬雜以豬腳（蹄膀）、腱子、蹄筋及大腸為主，至於豬肝、豬腎及豬肺，至今沒有進口。即便有業者進口，每個人每天要吃1.5 公斤豬肝或0.67公斤豬腎(約2.5副腰子)，而且要天天吃而且連續吃5到10年，才可能超過安全攝取量。政府會要求餐廳及小吃業者標明豬內臟的產地，讓消費者有所選擇。

農委會表示，國人年豬肉總消費量約90萬公噸，美豬已進口20餘年，因為國人愛吃國產溫體豬肉，目前國產豬肉的市場占比約90%，目前國內有6759戶養豬戶，飼養551萬4千頭豬，每年可以提供市場82萬公噸國產豬肉，產值高達709億4千萬元，自給率達到90%。

▲▼農委會公布17點Q&A一次說清楚為何進口美豬牛。（圖／取自農委會臉書）

▲農委會強調，任何豬肉食品，都要標示豬肉的原產地。（圖／取自農委會臉書）

農委會接著強調，然而，台灣進口豬肉的市場占比約10%，進口豬肉大約是8萬公噸，主要來自加拿大(市場占比約4.1%)、西班牙(1.5%)、美國(1.2%)、丹麥(0.9%)等國家，換算國人的美豬食用量，台灣平均每年食用0.49公斤的美豬，未來含有萊克多巴胺的美豬約占0.1公斤，相較於總體食用量微乎其微。

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