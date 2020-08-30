吳斯懷：國防部請拿出勇氣宣布「三軍部隊禁用美豬美牛」

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文28日宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，引起各界食安疑慮，教育部隨後表示營養午餐一律採用國產肉品，國民黨立委吳斯懷30日要求，為維護軍人健康，確保精壯戰力，國防部也應拿出勇氣宣布「三軍部隊禁用美豬美牛」。

蔡英文28日宣布放寬美牛美豬進口限制後，教育部隨後表示，國中小營養午餐已全面推動在地食材，學校一律使用國內豬肉、牛肉，讓孩子吃得安心、家長放心。

在教育部要求禁用美豬美牛後，外界也關心國軍伙食採購是否會有美豬美牛。對此，國防部發言人史順文表示，「國軍伙食一切依副供站採購標準辦理，以維護官兵健康為最主要考量，採購完全按照食安規定，不會低於現在標準。」

吳斯懷30日在臉書發文，要求三軍部隊禁用美豬美牛，他表示，蔡英文宣布放寬美豬美牛進口限制後，教育部隨即要求全國中小學學生午餐禁用美豬美牛，「如果進口的美豬牛安全，教育部又何必要求學校使用本地肉品？」

吳斯懷強調，年輕人是國家未來的主人翁，政府理應全力呵護，軍隊是國家安全的保障，更應維護軍人健康，確保精壯戰力，因此他要求國防部拿出勇氣宣布「三軍部隊禁用美豬美牛」，並將嚴格監督國防部、教育部。

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