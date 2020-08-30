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獨／高雄40歲電焊工「鬼絆腳」常摔倒　這支翹不起來！醫曝：蹲太久

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名年近40歲的男子，從事電焊工的他，近期走路經常性摔倒，讓他一度以為自己是「鬼絆腳」，跑去求神問卜都沒有用，最後前往醫院就診，經過檢查才發現，原來是腳底板「翹不起來」造成，而收治這名病患的醫師蔡東翰表示：這是久蹲造成的腓神經受損。

▲蔡東翰醫師「鬼絆腳」有可能是因為腓神經受損造成垂足 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蔡東翰醫師「鬼絆腳」有可能是因為久蹲造成腓神經（紅圈）受損造成垂足 。（圖／記者吳奕靖攝）

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七賢脊椎外科醫院副院長蔡東翰回想這一起病患當初來求診的情況，他轉述這名病患近期一直飽受「摔倒」困擾，就連在平地走路也會摔，讓他一直想不透怎麼了，還一度跑去問神，是不是遇到「鬼絆腳」，等到他來求診的時候，經過「神經傳導」測試之後，確定是腓神經受損，造成他的右腳掌無法翹起才會摔倒，又稱為「垂足」。

▲蔡東翰醫師「鬼絆腳」有可能是因為腓神經受損造成垂足 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲腓神經（紅圈）位置 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蔡東翰醫師「鬼絆腳」有可能是因為腓神經受損造成垂足 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蔡東翰醫師表示男子經過治療之後，已經沒有垂足情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

蔡東翰表示「垂足」就是腳掌無法翹起來，造成這個現象就是「膝蓋下方靠近腓骨頭的位置，就類似中醫講述的陽陵泉穴位附近，最常見的壓迫位置就是在那邊，嚴重的時候會造成腳掌抬不起來，走路的時候拇指就容易跟地板摩擦，造成擦傷或是絆倒，一開始還沒有發生垂足的時候，病人常常會覺得為何踢到地板，或者是走過門檻的時候就會被絆倒，其實是慢慢的腳開始無力了，像是久站的人，或長期會蹲下工作的人都是高危險群」。

蔡東翰也強調「翹腳」也是會造成腓神經受損的「潛在殺手」，之前也有一名輕熟女也是因為常摔倒來就醫，經過診斷之後確定是因為坐的時候會翹腳，才讓腓神經受損，不過後來不想在玉腿上留下刀疤，就沒有再進一步治療，所以也提醒翹腳不是僅對骨盆不好之外，就連對腓神經也是傷害。

▲蔡東翰醫師「鬼絆腳」有可能是因為腓神經受損造成垂足 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蔡東翰醫師「鬼絆腳」有可能是因為久蹲造成腓神經（紅圈）受損造成垂足 。（圖／記者吳奕靖攝）

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