帶5男闖小三家抓姦「掀被強拍不雅照」！正宮遭判拘役100天

記者徐愷昕／台北報導

吳姓女子因懷疑老公外遇，於是偷偷跟蹤他下班行蹤，不出所料真的就發現了老公與小三的愛窩！一日她見時機正好，帶著5名男子硬闖「抓姦」，同時還拿起手機猛拍僅穿薄洋裝、下體沒穿內褲的小三。事後小三提告多項罪名，一審吳女僅妨害秘密的部分獲無罪，其餘2罪則遭判拘役100日，得易科罰金10萬元，緩刑2年；但案經上訴，法官因認為吳女沒有悔悟之意，撤銷她緩刑機會。全案定讞。

▲吳姓女子發現老公外遇後，積極查出小三住址，一日竟帶著5名男子硬闖「抓姦」。（示意圖／視覺中國CFP）

陸籍的吳女2008年與台籍老公在北京結婚，並育有1女，2人2010年返台後於北市內湖區經營一洗衣店。吳女2018年間得知老公外遇後，與先生開始打離婚訴訟，而這段期間她為蒐了集老公在外偷吃的證據，還不惜尾隨丈夫下班，經幾日跟蹤，終於得知老公與新歡的愛巢住址。

吳女2019年5月18日凌晨4時許帶著5名男子前去小三住處，先由1名男子按門鈴，佯裝樓下住戶想商談漏水問題，接著再趁老公不疑有他開門之際，立即與5名男子闖入，當時領頭的男子進門後甚至直接大喊「要抓姦！」吳女侵入住處後，直奔房間，強行掀開蓋在小三身上的棉被，並用手機拍下她穿著薄洋裝、下體未穿著內褲的軀體。事後小三因感覺自己身體隱私受到嚴重損害，怒向吳女提告。

法庭上吳女承認她有以手機錄影拍攝，但否認有何妨害秘密犯行，她辯稱，「1個女生和我老公睡在一起，我當然要知道這個女人是誰！」等語。檢方經勘驗影片後則認為，由於在吳女拍攝下小三有用手拉佯裝裙擺遮掩下體，勘認吳女是強行攝影，並非「窺視」或「竊錄」，因此不構成妨害秘密罪，審結依侵入住宅罪及強制罪判處拘役100日，得易科罰金10萬元，並予以緩刑2年。

案經檢方上訴，二審台北地院認為，吳女於偵查中雖有坦承犯行，但法院審理期間又改口否認，考量她至今仍未與被害人達成和解，完全沒有真誠悔悟並積極彌補所犯的心，審結撤銷她緩刑機會。全案定讞。

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