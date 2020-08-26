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謝和弦帶莉婭過七夕！海底撈化身粉絲「寫卡片祝福」　網傻眼開罵了

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▲謝和弦和莉婭共度七夕。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦 R-chord (阿扣)）

▲謝和弦和莉婭共度七夕。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦 R-chord (阿扣)）

網搜小組／曾筠淇報導

謝和弦與Keanna的離婚官司雖然還沒正式畫下句點，但他似乎已重拾心情，昨（25）日就與莉婭前往知名火鍋店「海底撈」共度七夕情人節。海底撈的員工印出了謝和弦與莉婭的合照，並以「小粉絲」的身分祝福兩人，不過由於謝和弦的離婚官司還沒告一段落，因此海底撈的這份祝福也引發不少爭議。

謝和弦與莉婭昨日前往知名連鎖火鍋店「海底撈」用餐，兩人帶著2個小朋友慶祝一年一度的七夕情人節。謝和弦也在臉書與粉絲分享這份喜悅，同時PO出了來自海底撈員工的祝福小卡片。

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▲謝和弦和莉婭共度七夕。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦 R-chord (阿扣)）

▲海底撈在桌上放置祝賀卡片。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦 R-chord (阿扣)）

從謝和弦PO出的照片可以見得，這名海底撈員工以「小粉絲」的身分祝福兩人情人節快樂，並感謝對方創作出不少好聽的音樂。這名員工相當有心，不但手寫小卡片，還印出謝和弦與莉婭的甜蜜合照，另外更在桌上放了金莎巧克力，相當應景。

然而謝和弦與Keanna的離婚官司還沒處理好，莉婭也仍是兩人婚外情的對象，因此就有不少網友對海底撈的「款待之舉」反彈不已，紛紛在Dcard上分享自己的看法。

許多網友都認為海底撈的祝福相當不妥，「以和為貴就非得寫卡片狗腿一波就是了？不能只是吃個飯，提供正常服務態度啊」、「原來海底撈這麼支持外遇」、「全台皆知的心機小三今天獲得這種卡片大概很得意吧」、「這到底是員工擅自作主給的，還是依照公司SOP狗腿，不論如何真的觀感超差」、「可以寫謝謝您光顧之類的官方詞吧」。

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈一向以客為尊。（圖／記者黃士原攝）

不過，也有不少網友留言表示，「主要是說做生意本來就以和為貴」、「都要離婚了，管人家怎麼祝福，不是幫謝（和弦）洗白啦，但關海底撈什麼事」、「海底撈本來就都會這樣啊，寫給客戶卡片又怎樣」、「我覺得還好欸，感覺只是官方用語」、「商家有商家的考量」、「海底撈的員工不都這樣嗎？服務很好很貼心」。

此外，也有網友覺得不能全然怪罪海底撈，因為店家本來就以客為尊，且對藝人也相當友善，「大家都罵到海底撈那邊去，就沒人想過是員工私心寫的嗎」、「這樣也可以戰海底撈…我看很多網美去吃海底撈，卡片裡面也都寫我是妳的小粉絲啊」。
 

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