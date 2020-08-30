色男夜店外撿屍女大生！去遍「雙北各大摩鐵」都客滿…搭小黃自首

▲男子在夜店前撿屍喝醉女大生，結果因為摩鐵全客滿未果，最後乖乖自首。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

男子阿宏（化名）2019年8月18日經過北市信義區夜店，見女大生小晴（化名）喝到爛醉坐在店門前，竟想趁機「撿屍」，但他連找多間飯店都客滿，幸經小晴同學報警，小晴才未遭性侵。對此，台北地院依妨害自由罪，將阿宏判刑8月，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，另判決確定後2年內提供100小時義務勞務，接受法治教育9小時，可上訴。

判決指出，當時阿宏經過夜店時，見坐在門口的小晴因喝醉嘔吐，先是假意與一旁小晴同學攀談，見對方進夜店拿取衛生紙時，將小晴一把抱上計程車，打算直奔摩鐵，而阿宏連找北市2家飯店，發現都客滿後，起初不死心，還要求司機開往新北三重、新莊多家摩鐵，但摩鐵均是客滿狀態，而小晴同學發現小晴不見後，趕緊報警處理，警方調閱監視錄影畫面後，聯繫上阿宏搭乘之計程車司機，而經司機告知，阿宏同意讓司機載他到派出所自首。

事後，檢方依略誘未滿20歲女子性交未遂、乘機性交未遂、妨害自由罪起訴阿宏，不過，法官調查後，認定阿宏罪行僅構成妨害自由，考量阿宏犯後坦承不諱，表達悔意，有符合自首要件，得減輕其刑，而小晴也願意給予阿宏機會，不再追究，最終判阿宏8月徒刑，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，另判決確定後2年內提供100小時義務勞務，接受法治教育9小時，全案仍可上訴。



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