給說法／【禮金失竊脫衣搜查】為了證據警察可隨便搜身

根據報導，在高雄市一場婚禮上因為12萬元的禮金失竊，報警處理後，警察到場後竟要求新郎、新娘等5名進出新娘房的人「脫衣受檢」，事後也被新娘秘書爆料到臉書上，引發討論。不過警方則一再強調這是「同意搜索」並未違法。到底同不同意會有什麼差別？警察搜索有什麼限制嗎？

搜索有分成幾種呢

搜索是檢察機關為了發現被告（或嫌犯）的犯罪證據或得沒收之物品，而對被告或第三人之身體、物件、電磁紀錄、住宅或其他處所，所實施的一種強制處分行為。

原則上，搜索行為應該要使用搜索票，這稱為「有令狀搜索」或「有票搜索」，而搜索票則是需要在偵查中，檢察官和司法警察認為有必要時，向該管法院聲請後取得，而且司法警察需要先報請檢察官許可後，始可向法院聲請。

根據《刑事訴訟法》第128條規定，搜索票有應記載事項：案由；應搜索之被告、犯罪嫌疑人或應扣押之物。但被告或犯罪嫌疑人不明時，得不予記載；應加搜索之處所、身體、物件或電磁紀錄；有效期間，逾期不得執行搜索及搜索後應將搜索票交還之意旨。且搜索票上須由法官簽名，法官並得於搜索票上，對執行人員為適當之指示。核發搜索票之程序，不公開。如有所欠缺，則可以拒絕接受搜索。

不過當發生時間上來不及聲請搜索票的急迫狀況，則例外可以使用「無令狀搜索」（或稱「無票搜索」），但是仍然要遵守一定的程序，否則就會變成違法搜索。

1.附帶搜索：檢察官、檢察事務官、司法警察（官）逮捕被告或犯罪嫌疑人或執行拘提、羈押時，雖無搜索票，得逕行搜索其身體隨身攜帶的物件、所使用的交通工具及其可立即觸及的處所。這種以合法拘捕為前提，時間上緊隨於拘捕的搜索，立法用意在於，拘捕的被告也許身上攜有可能危及執法人員或被告本身、現場其他人人身安全的危險物品。

2.逕行搜索—對「人」的搜索：因逮捕、追躡或執行拘提、羈押，有明顯事實足以相信有人在內犯罪而情形急迫的情況下，可以逕行搜索住宅或其他處所。此種搜索准許範圍僅限於「住宅或其他處所」，以發現被告為目的，不得任意就人體無法躲藏之處為搜索，而被告身體的無令狀搜索另屬於附帶搜索的範疇。

3.緊急搜索—對「物」的搜索：檢察官於偵查中有相當理由認為情況急迫，非迅速搜索，24小時內證據有偽造變造湮滅或隱匿之虞者，得逕行搜索，或指揮檢察事務官、司法警察官或司法警察執行搜索，並層報檢察長。僅檢察官能為此種蒐集、保全證據的緊急搜索，司法警察不得自行發動。

4.同意搜索：對於沒有搜索票之法官、檢警等人員，仍同意其進行搜索，等於是自行拋棄法律所保障之權利。必須在搜索前即取得受搜索人之自願性同意。如不想接受搜索，也可以表示不同意。

可能有強制罪的問題嗎

除了《刑事訴訟法》上就搜索要各種要件有所規定之外，在《警察職權行使法》亦規定警察職權之行使，應該要符合比例原則、避免過度侵害人民權益。因此，如果警察在未經同意的情況下就要求「脫衣受檢」，除了會違反「同意搜索」的要件而違法之外，還可能會觸犯《刑法》強制罪。

只要是以強暴或脅迫的手段，讓他人被迫做或不做某些事，就算是成立強制罪的要件，不過我國一般就強制罪還會審查是否有「實質違法性」存在，像只是因為打鬧而堵住門口不讓人進出，就會因為不具實質違法性而不用處罰。

如果警察未經過同意，並以搜查為由，逼迫人以超出必要手段的方式行使職權，就很有可能觸犯強制罪，而且就算真的搜索到證物，也會因為使用違法搜索手段而導致證據不具證據能力、白忙一場。

雖然上面的這起案件最後新郎有出面說明，當時警察其實並未要求他們脫掉衣服，脫衣的行為純粹是自己為了避嫌而為，爆料者應該是有所誤解。不過現在警察機關動輒詢問是否接受「同意搜索」的情況仍時有所聞，大家應瞭解「同意搜索」要出自誠摯地同意才行，而且還可以在過程中隨時反悔，拒絕警察繼續搜索行為，以確保自身的權益。（本文轉載自法操FOLLAW）

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