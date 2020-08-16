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嘉義縣推「管路安心計畫」　提供插管個案完善醫療照護

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▲▼ 管路安心計畫 提供插管個案完善醫療照護 97歲老婦直喊：阿里阿多 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉縣管路安心計畫 提供插管個案完善醫療照護 ，縣長翁章梁關懷97歲老婦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣透過公私協力首次推出照護政策「管路安心計畫」，針對在家需要長期照顧的長輩，過去大多仰賴外籍看護工或年邁的老伴，對於置放管路(鼻胃管、尿管或氣管切管)個案，只能透過居家護理所每月1至2次服務，往往於緊急意外發生時，缺乏可立即提供諮詢或服務窗口，計畫上路後，提供全天24小時的電話諮詢或緊急服務，若有管路留置在家的個案，可在緊急時刻找到服務資源，讓個案及照顧者都能安心。

▲▼ 管路安心計畫 提供插管個案完善醫療照護 97歲老婦直喊：阿里阿多 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲管路安心計畫 提供插管個案完善醫療照護 97歲老婦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 管路安心計畫 提供插管個案完善醫療照護 97歲老婦直喊：阿里阿多 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為了解計畫實施情形，縣長翁章梁也親自到義竹鄉97歲老婦趙郭清油家中，關心老婦接受服務情形，趙婦因跌倒後尿滯留，身上插有尿管、傷口，出院回到家中後，某天突然出現嗜睡狀況，負責照顧的女兒卻尋求不到能立即前來服務的醫事單位，輾轉透過衛生所長照分站尋求管路安心計畫的特約居護所協助，護理師便立即到宅關心，協助家屬確認管路、傷口照護情形，並透過用藥指導，提供專業諮詢，讓家屬感到心安，頻頻感謝護理師的協助。

經過幾次服務後，護理師除指導家屬及外籍看護正確衛教知識外，趙婦的精神也越來越好，趙婦也能意識清楚的跟翁章梁聊天，面對翁章梁的關心與慰問，趙婦回應「阿里阿多！」，看著趙婦的身體狀況逐漸好轉，也讓家屬感到放心，現場更頻頻向縣長致謝，感謝提供提供此服務，能讓家中長輩獲得完善的照護。

▲▼ 管路安心計畫 提供插管個案完善醫療照護 97歲老婦直喊：阿里阿多 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁到府關心管路安心計畫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁也分享，過去照顧父母時，父親晚年也插鼻胃管，常在管路出問題時，造成家人的恐慌，不知道該如何處理；且有時長輩為了不讓在外地工作的子女擔心、兩地奔波，常選擇自己承受身體上的病痛，不願主動打電話尋求協助，因此他更加重視專業醫療照護服務，在上任後積極推動各項創新服務，希望透過管路安心計畫，補足有管路個案的醫療需求，享受在家照護也能提供即時專業諮詢及緊急服務，以「個案」為中心，提供跨專業團隊的醫療照顧，讓照顧者不再擔心。

衛生局代理局長趙紋華指出，「管路安心計畫」與專業醫事機構簽訂特約，建置特約單位服務專線，提供24小時全天候專業諮詢與緊急服務，無需經過繁雜流程，直接撥打特約單位專線電話，就能找到服務單位；計畫自5月底簽約以來，已提供嘉義縣內25位個案緊急服務，後續也將持續追蹤個案需求並協助轉介適合的資源，民眾若有任何長期問題都可洽詢嘉義縣長期照顧管理中心05-3625750。

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