桃警健走另類預防犯罪宣導　鄭文燦：迎向防疫新生活

▲平鎮警分局29日舉辦「桃園出發、平運全民健走」活動，吸引上千市民參加，市長鄭文燦與參與市民擊掌致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為讓市民更關心轄區治安狀況，並響應市府推動透過運動走出戶外防疫觀念，桃園市平鎮警分局29日清晨舉辦「桃園出發、平運全民健走」，吸引上千市民參與，市長鄭文燦指出，打造「健康城市」與「安全社區」，是他擔任市長以來努力推動重要市政重點，現階段正值防疫熱期，透過運動讓市民朋友迎接防疫新生活，也是市府在執行的重要課題之一。

▲平鎮警分局29日舉辦「桃園出發、平運全民健走」活動，市長鄭文燦在出發點鳴槍開走。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局一早在平鎮區國民院動中心旁舉辦千人健走活動，分局長李建民與志工幫忙發放茶葉蛋、運動補給飲料當早餐，會場設有平鎮警分局的「治安放心」、「交通順心」及「服務貼心」三大宣導攤位，還透過互動式小遊戲與智慧型意見反饋系統，讓市民直接面對面的溝通，還可透過臉書粉絲團直播方式擴大犯罪預防宣導，讓無法參與市民也能在第一時間接收到正確的犯罪預防觀念。

▲平鎮警分局29日舉辦「桃園出發、平運全民健走」活動，市民依序領取茶葉蛋與運動飲料當早餐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦則在副市長高安邦、市警局長陳國進等人陪同下到場向市民及長致意，立委呂玉玲、湯蕙禎等人也參與，鄭文燦表示，這場千人健走活動，聽說開放報名不到一天就滿額，市民們反應非常熱烈，加上平鎮警分局與運動中心結合舉辦另類的治安座談會，藉由充滿青春活力健走來宣導反兒少性剝削、反毒品及交通安全等政令，除達到犯罪預防宣導，也帶動市民運動風氣，促進全民健康。

▲平鎮警分局在會場上說明預防犯罪、拒絕毒品等宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還強調，打造「健康城市」與「安全社區」，是他擔任市長以來努力推動重要市政重點，目前正值防疫熱期，透過運動讓市民朋友迎接防疫新生活，也是市府執行重要課題，相關防疫資源市府已有充分準備，也請市民們放心，維持個人防疫觀念與提升自我免疫能力，持續運動才是防疫不二法門。

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