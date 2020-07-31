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嘉義縣國中小校長佈達交接典禮 　翁章梁勉勵：扛下責任，發揮個人影響力

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▲▼ 嘉義縣109學年度國中小校長佈達交接典禮 翁章梁勉勵：扛下責任，發揮個人影響力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義縣109學年度國中小校長佈達交接典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣109學年度國中小校長佈達交接典禮31日在縣長翁章梁監交下，在創新學院圓滿完成，今年全縣共2位校長退休，23位校長連任，21位校長異動，4位新任校長，新任校長將於8月1日履新。

「思考一間學校有校長與沒有校長角色的差別，個人領導力可以帶來影響。」翁章梁勉勵所有校長們朝此方向思考，翁章梁分享，自己也常思考縣府若少了縣長的角色會有什麼不同，或許制度仍能持續運作，但卻少了創意與活力，因此該如何自己的領導力發揮正向改變，建立團隊向心力、發揮創意更是領導者應思考的事。

「我很認真在當縣長！」，翁縣長堅定的說著，每個人都該在崗位上盡自己的責任，看見自己的獨特價值與意義，他以自身經驗勉勵所有校長共同為嘉義縣的教育創造更多美好的可能，一起擔負教育下一代，培育台灣未來社會公民的責任，同時也為台灣負起責任。

翁章梁將印信一一交給各校校長，並監督校長們宣誓就職，翁章梁也在現場感謝2位退休校長，用人生最菁華的青春歲月為嘉義縣教育打拼，成就嘉義縣的師生，更祝福他們退休後的生活愜意，朝向人生新旅程前進；也期待44位連任與異動的校長們能用更豐厚的領導知能與辦學經驗引航教育，讓身處偏鄉的孩子們，在艱困環境中孕育出屬於嘉義囝仔獨特的能力與涵養，讓「點亮嘉義囝仔的未來」的願景得以實現；更歡迎4位國小初任校長的生力軍，懷著謙卑的心情，努力充實校長領導學，並快速融入新的校園環境中，與同仁建立緊密的夥伴關係，引領校務發展無縫接軌，創造教育新世代。

▲▼ 嘉義縣109學年度國中小校長佈達交接典禮 翁章梁勉勵：扛下責任，發揮個人影響力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣109學年度國中小校長佈達交接典禮 翁章梁勉勵：扛下責任，發揮個人影響力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣109學年度國民中小學校長遴選結果如下，並自109年8月1日起就職。國中部分，連任原校為水上國中洪文祥校長連任；異動他校為民和國中陳冠伶校長遴選至東榮國中、東榮國中陳義禮校長遴選至太保國中、太保國中邱獻萱校長遴選至阿里山國中小、阿里山國中小官志隆校長遴選至民和國中、梅山國中黃俊傑校長遴選至民雄國中、民雄國中劉彥碩校長遴選至梅山國中。

國小部分，連任原校為柳林國小邱金春校長連任、灣內國小蕭榮輝校長連任、新岑國小黃柏嘉校長連任、興中國小黎萬元校長連任、蒜頭國小許瑞陽校長連任、塭港國小黃聰哲校長連任、溪口國小陳媺慈校長連任、龍崗國小蔡志賢校長連任、中林國小尤建順校長連任、大鄉國小李春輝校長連任、中山國小陳瑞成校長連任、梅北國小何嘉祥校長連任、義興國小李明政校長連任、網寮國小吳芊萱校長連任、三興國小楊登閎校長連任、更寮國小吳沛珊校長連任、大湖國小陳惠文校長連任、頂六國小吳淑茹校長連任、來吉國小孫儷砡校長連任、北美國小張美志校長連任、安和國小蔡文山校長連任、美林國小張志郎校長連任。

▲▼ 嘉義縣109學年度國中小校長佈達交接典禮 翁章梁勉勵：扛下責任，發揮個人影響力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

國小部分，異動他校為竹崎國小翁俊忠校長遴選至鹿滿國小、鹿滿國小林俊良校長遴選至中埔國小、中埔國小陳威良校長遴選至竹崎國小、達邦國小盧柏全校長遴選至布新國小、仁和國小方正一校長遴選至水上國小、水上國小蔡淑玲校長遴選至內甕國小、內甕國小林金枝校長遴選至梅山國小、太興國小曾月照校長遴選至松山國小、松山國小楊榮鎮校長遴選至古民國小、古民國小劉嘉文校長遴選至梅圳國小、十字國小林錦花校長遴選至下楫國小、下楫國小蔡水河校長遴選至過路國小、過路國小謝桐偉校長遴選至新塭國小、新塭國小洪榮正校長遴選至山美國小、山美國小李芳如校長遴選至沙坑國小。

▲▼ 嘉義縣109學年度國中小校長佈達交接典禮 翁章梁勉勵：扛下責任，發揮個人影響力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

候用校長部分，候用校長宋莉萱遴選至達邦國小、候用校長陳志鴻遴選至仁和國小、候用校長吳志峰遴選至太興國小、候用校長許秀卿遴選至十字國小，此外退休校長，嘉義縣今年有2位校長退休，分別為布新國小侯崇博校長、梅山國小邱文嵐校長等。

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