200元享3倍行程！到嘉義親子同遊「抓螃蟹、當小泰山」15種玩法FUN暑假

▲只要來「嘉」行程免煩惱，規劃中搭配動、靜態體驗，讓孩子能邊玩邊學，感受當中的樂趣。（圖／翻攝自嘉義縣政府官網）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

還在煩惱帶孩子到哪玩嗎？嘉義縣政府日前宣布，以「親子同遊，嘉義縣最貼心」為主題，將於7月27日至9月30日，每個周末推出15種親子玩法，配合振興券，民眾只需要約200元的價格，就能體驗3倍的行程；還可以用約500元的價格，搭船到外傘頂洲抓螃蟹，上山當小泰山，是這個暑假親子旅遊的最佳選擇。

今年是嘉義縣親子旅遊的第一年，除了有5種職人體驗、17個親子景點和15種玩法外，還融入親子共學的理念，讓不管是大朋友還是小朋友，都能邊學邊玩，感受過程中的樂趣。

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而在15種親子玩法裡，也結合在地景點與親子共學議題，其中，民眾只需要約200元就能體驗3倍旅程，包括阿里山逐鹿部落、卡普秀醫美觀光工廠與嘉義觀光酒廠、卡羅爾銅管樂器觀光工廠、梅問屋梅子元氣館觀光工廠、綠盈牧場與紅瓦貓、獨角仙休閒農場與怡馨緣茶花休閒農場等，讓家長與小孩，能夠當一次研發員。

另外，民眾還可以用200元的振興券，體驗價值600元的故宮南院、棒棒鯨奇樂園、板陶窯與頂菜園、曙光玫瑰有機農場。嘉義縣長翁章梁昨（27）日出席開幕記者會表示，透過在地景點重新包裝，融入親子活動，把嘉義縣「最大心」的親子行程及在地體驗推廣給全台親子家庭。