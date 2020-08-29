▲ 新北10連霸！23歲少年葉承軒勇奪製茶冠軍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年「全國茶菁採摘技術競賽」及「全國製茶技術競賽」結果出爐，新北市榮獲「全國茶菁採摘技術競賽」亞軍，同時石碇區農友葉承軒也奪下「全國製茶技術競賽」冠軍，成為賽史上最年輕的新科「包種製茶王」，不僅為新北爭光，也順利將新北連霸之路推向第10年。新北市5位選手參賽共3位獲獎，除冠軍葉承軒外，石碇區周呈毅、坪林區陳鈞傑，也分別獲得大會亞、季軍殊榮。

行政院農業委員會為推動臺灣茶產業「安全、健康、傳承、發展」，促進製茶技術、提昇製茶品質，自民國100年起舉行「全國製茶技術競賽」，同時為保存及維護國產茶手採技術，自2018年起也同步舉行「全國茶菁採摘技術競賽」，並將採茶競賽過程的手採茶菁作為全國製茶技術競賽的原料。

▲ 新北市為包種茶發源地，是全臺灣最會做包種茶的地方。

全國茶菁採摘技術競賽及全國製茶技術競賽於8月24、25日在嘉義縣舉行，吸引全國各茶區18組採茶隊伍及40 位優秀茶師共同參與。新北市不僅榮獲「全國茶菁採摘技術競賽」亞軍，在製茶技術競賽6個獎次中（冠軍1名、亞軍2名、季軍3名），新北市也獲得1冠、1亞、1季的佳績，獲獎數是各縣市之冠，也自2011年該競賽開辦以來蟬聯10屆冠軍，而冠軍更是由23歲的石碇區農友葉承軒奪得，為賽史上最年輕的冠軍製茶師。

23歲的葉承軒為石碇區「葉文鵬製茶廠」的第4代經營人，年紀尚輕的他總是跟隨著在父親的身邊學習製茶技術，目前葉文鵬製茶廠茶園栽培面積約2公頃，主要由葉承軒及父親葉文鵬共同經營，生產文山包種茶、蜜香紅茶及東方美人茶等茶品。葉承軒表示，第一次在家裡以外的場域製茶，低溫高濕的環境以及高山茶菁不同的手感增加製茶難度，最後很幸運能擊敗各地好手，將冠軍留在新北市。

農業局表示，新北市為包種茶發源地，也是全臺灣最會做包種茶的地方，代表新北市參賽的選手們，也都是一路通過區級、市級競賽考驗，脫穎而出的製茶好手。能夠連續10年獲得冠軍，真的相當不容易，顯示新北的製茶技術是正港的真功夫。

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